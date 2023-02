Ind Vs Aus 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया को एक रन की बढ़त, टीम इंडिया 262 पर आउट, अक्षर और अश्विन ने आठवें विकेट के लिए जोड़े 114 रन

Highlights पहली पारी में 83.3 ओवर में 262 रन बनाये। रविचंद्रन अश्विन (37) के साथ आठवें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर मैच में भारत की वापसी करायी। अक्षर ने 115 गेंद की पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाये।

Ind Vs Aus 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया टीम को दूसरे टेस्ट में पहली पारी में एक रन की बढ़त हासिल हुई है। अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया की लाज बचा ली और 8वें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की। टीम इंडिया के धुरंधर रन बनाने में फेल हो गए।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को यहां अपनी पहली पारी में 83.3 ओवर में 262 रन बनाये। भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया से एक रन पीछे रह गयी। भारत के लिए हरफनमौला अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 74 रन का योगदान दिया।

उन्होंने रविचंद्रन अश्विन (37) के साथ आठवें विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर मैच में भारत की वापसी करायी। अक्षर ने 115 गेंद की पारी में नौ चौके और तीन छक्के लगाये। ऑस्ट्रेलिया की ओवर में अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन ने 29 ओवर में 67 रन देकर पांच विकेट झटके। लियोन ने टेस्ट में 22वीं बार है पांच या उससे अधिक विकेट चटकाये।

