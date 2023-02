Highlights 100वें टेस्ट मैच से पहले पुजारा और उनकी पत्नी पूजा पबरी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की क्रिकेटर ने ट्विटर लिखा- हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना एक सम्मान की बात थी पीएम मोदी ने भी इस ट्वीट के जवाब में लिखा, आज पूजा और आपसे मिलकर खुशी हुई

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने देश के लिए अपने 100वें टेस्ट मैच से पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पुजारा उस भारतीय टीम का हिस्सा हैं जो इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेल रही है। भारत 17 फरवरी से दिल्ली में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाला है।

भारत के लिए यह पुजारा का 100वां टेस्ट होगा। पुजारा और उनकी पत्नी पूजा पबरी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पुजारा ने ट्विटर पर लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना एक सम्मान की बात थी। मैं अपने 100वें टेस्ट से पहले बातचीत और प्रोत्साहन को संजो कर रखूंगा। धन्यवाद पीएमओ।"

It was an honour to meet our Hon. Prime Minister Shri @narendramodi ji. I will cherish the interaction and encouragement ahead of my 100th Test. Thank you @PMOIndiapic.twitter.com/x3h7dq07E9