PM MODI IN UP: इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा, पीएम मोदी बोले- कैसे भी करके पूरे देश में 50 सीटें मिल जाएं, देखें वीडियो

PM MODI IN UP: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि अब कांग्रेस का लक्ष्य ‘येन केन प्रकारेण 50 सीट’ जीतना है ताकि वह अपनी इज्जत बचा सके। प्रधानमंत्री मोदी आज यहां केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे । कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा,'' मैंने कहा था कि ये शहजादे केरल के वायनाड से भागेंगे। मैंने कहा था कि वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे- ये खबर भी पक्की निकली। आगे की खबर ये है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मतलब- कैसे भी करके पूरे देश में 50 सीटें मिल जाएं, ये कांग्रेस का लक्ष्य है।''

राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में अमेठी सीट भाजपा नेता स्मृति ईरानी के हाथों गंवा बैठे थे। और इस बार वह रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में हैं। विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा ,''पंजे और साइकिल के सपने टूट गए।

अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए?’’ उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा, ‘‘और मुझे तो कोई बात रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है।'' फतेहपुर सीट पर 20 मई को पांचवें चरण में मतदान हैं जहां भाजपा की निरंजन ज्योति के मुकाबले समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल मैदान में हैं।

