Ind Vs Aus 2nd Test: स्पिन जाल में फंसे टीम खिलाड़ी के धुरंधर, लियोन का 'पंच', 179 पर गिरे 7 विकेट, 84 रन पीछे

Highlights भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से पहली पारी के आधार पर अब भी 84 रन पीछे है। अक्षर पटेल 28 और रविचंद्रन अश्विन 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत के लिए विराट कोहली ने अब तक सबसे ज्यादा 44 जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 32 रन का योगदान दिया।

Ind Vs Aus 2nd Test: टीम इंडिया के खिलाड़ी स्पिन जाल में फंस गए। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की हालत बहुत ही खराब है। 179 रन पर 7 विकेट गिर गए और अभी भी 84 रन पीछे है। टीम इंडिया सभी धुरंधर आते और चलते गए। विराट कोहली ने 44 रन की पारी खेली।

Another good session for Australia as they take charge of the Delhi Test 💪#WTC23 | #INDvAUS | 📝: https://t.co/HS93GIzcmqpic.twitter.com/uyIeaafFIX