INDvAUS 2nd T20I: आज सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, बुमराह की टीम में एंट्री, संभावित प्लेइंग XI

Highlights टीम इंडिया के नजरिए से नागपुर में होने जा रहा दूसरा टी20 मुकाबला बेहद अहम भारतीय टीम आज के मुकाबले में सीरीज को लेवल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी जसप्रीत बुमराह के टीम में शामिल होने से भारतीय बॉलिंग पक्ष होगा मजबूत

नागपुर: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही तीन मैचों की टी20 शृंखला का दूसरा मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम आज के मुकाबले में सीरीज को लेवल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। जबकि दूसरी ओर, कंगारू टीम आज ही सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। ऐसे में भारत के नजरिए से दूसरा टी20 मुकाबला बेहद अहम है।

मोहाली में पहले मुकाबले में 208 रनों का बचाव करने में नाकाम रही टीम के गेंदबाजों पर दबाव है और प्रशंसक सोच रहे हैं कि चोट के कारण एशिया कप 2022 से चूकने के बाद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कब टीम में वापसी करेंगे। भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को पुष्टि करते हुए कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह फिट हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 खेलने के लिए तैयार हैं।

ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे टी 20 की पूर्व संध्या पर प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, सूर्यकुमार ने तेज गेंदबाज की फिटनेस पर अपडेट दिया। सूर्यकुमार ने कहा, बुमराह फिट हैं और दूसरे मैच में खेलने के लिए तैयार हैं। बुमराह मोहाली में पहले टी20 की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। बुमराह के टीम में आने से भारत की गेंदबाजी का पक्ष मजबूत होगा।

#TeamIndia's 🎯 is to level the series!



Watch the 🔝 T20I side take on the 🌎 champions again in the 2nd #Mastercard#INDvAUS T20I!#BelieveInBluepic.twitter.com/vS3wNHahA5