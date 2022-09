Highlights भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली 91 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 7.2 ओवर में हासिल किया गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने 2 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट झटका

IND vs AUS 2nd T20I: भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकटों से जीत दर्ज की है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की आतिशी पारी ने कंगारू टीम को नागुपुर में खेले गए मुकाबले में हार का स्वाद चखाया। शुक्रवार को खेले गए 8-8 ओवर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत के लिए 91 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 7.2 ओवर में हासिल कर लिया।

भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली। उन्होंने नागपुर के मैदान में कंगारू गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। 20 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंन 4 चौके और 4 छक्के लगाए। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 10 रनों की पारी खेली। जबकि उनके बाद आए विराट कोहली ने 11 रनों का योगदान दिया। सूर्य कुमार यादव शून्य पर चलते बने। वहीं पांड्या ने 9 रनों का योगदान दिया। अंत में दिनेश कार्तिक ने छक्का और चौका जड़कर टीम को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जैम्पा अपने 2 ओवरों में 16 रन देकर 2 विकेट लेने में सफल रहे। जबकि एक विकेट पैट कमिंस ने लिया।

