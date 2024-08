IND VS AUS 2024: लगातार 5 शिकस्त झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जीत नसीब!, कंगारू टीम को मसल दिया, 171 रन से जीत, 20 साल की खिलाड़ी ने झटके 5 विकेट

Highlights IND VS AUS 2024: पांच शिकस्त झेलने के बाद भारत ‘ए’ ने अंतत: दौरे पर जीत का स्वाद चखा। IND VS AUS 2024: ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ को सिर्फ 72 रन पर ढेर करके मेहमान टीम को दौरे की पहली जीत दिलाई। IND VS AUS 2024: कप्तानी मीनू मनि ने भी चार रन देकर दो विकेट हासिल किए।

IND VS AUS 2024: युवा लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा के पांच विकेट के अलावा तेजल हसबनिस और राघवी बिष्ट के अर्धशतक से भारत ‘ए’ ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रन से रौंद दिया। ब्रिसबेन में तीन टी20 और यहां पहले दो एकदिवसीय मुकाबले गंवाकर लगातार पांच शिकस्त झेलने के बाद भारत ‘ए’ ने अंतत: दौरे पर जीत का स्वाद चखा। तेजल की 66 गेंद में 50 और राघवी की 64 गेंद में 53 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 243 रन बनाए।

दिल्ली की 20 साल की प्रिया ने इसके बाद 14 रन देकर पांच विकेट चटकाते हुए ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ को सिर्फ 72 रन पर ढेर करके मेहमान टीम को दौरे की पहली जीत दिलाई। कप्तानी मीनू मनि ने भी चार रन देकर दो विकेट हासिल किए। दौरे का अपना पहला मैच खेल रही प्रिया ने सलामी बल्लेबाज मैडी डार्क (22) और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज टीस फ्लिंटॉस (20) को पवेलियन भेजा जिससे मेजबान टीम ने 15वें ओवर में 52 रन तक चार विकेट गंवा दिए।

प्रिया ने इसके बाद निकोल फैल्टम (02), केट पीटरसन (01) और निकोला हैनकॉक (00) को आउट करके मेजबान टीम को 22.1 ओवर में समेटने में अहम भूमिका निभाई। दोनों टीमों के बीच एकमात्र अनौपचारिक टेस्ट 22 अगस्त से गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ‘ए’ की शुरुआत भी खराब रही। टीम न नौवें ओवर में 43 रन तक तीन विकेट गंवा दिए।

लेकिन तेजल और राघवी ने चौथे विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला। तेजल और राघवी ने टीम का स्कोर 147 रन तक पहुंचाया जिसके बाद 28वें ओवर में तेजल आउट हो गईं। राघवी भी इसके तुरंत बाद पवेलियन लौट गईं। संजीवन सजना (40) और कप्तान मीनू मनि (34) ने इसके बाद उम्दा पारियां खेलकर टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया।