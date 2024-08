IND VS AUS 2024: क्या हो गया टीम इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार 5वीं हार, कंगारू ने सीरीज में 2-0 की बढ़त ली

Highlights घरेलू ए टीम ने पहला वनडे चार विकेट से जीता था। भारत ए महिला टीम 48 ओवर में 218 रन पर सिमट गयी। तेजल हसाबनिस ने 63 और राघवी बिष्ट ने 70 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

IND VS AUS 2024: सलामी बल्लेबाज मैडी डार्के के नाबाद अर्धशतक और शानदार गेंदबाजी प्रयासों से आस्ट्रेलिया ए ने शुक्रवार को यहां दूसरे महिला वनडे मैच में भारत ए पर आठ विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ‘ए’ की यह लगातार 5वीं हार है। घरेलू ए टीम ने पहला वनडे चार विकेट से जीता था। भारत ए महिला टीम 48 ओवर में 218 रन पर सिमट गयी जिसमें तेजल हसाबनिस ने 63 और राघवी बिष्ट ने 70 रन की अर्धशतकीय पारियां खेलीं।

इस लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए मैडी ने 115 गेंद में सात चौके जड़ित 106 रन की शतकीय पारी खेली और उनकी सलामी जोड़ीदार कैटी मैक (68 रन) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 22.4 ओवर में 131 रन की साझेदारी निभाई। कप्तान तहलिया मैकग्रा 32 रन बनाकर नाबाद रहीं जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 40.2 ओवर में दो विकेट पर 221 रन बनाये।

कप्तान और मैडी ने तीसरे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी निभाई। भारतीय गेंदबाज आस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ रन बनाने से रोक नहीं सकीं जबकि आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिसमें मैतलान ब्राउन, निकोला हैंकॉक और चार्ली नॉट ने मिलकर छह विकेट झटके। इससे भारतीय टीम दो ओवर पहले ही 218 रन पर सिमट गई।

तेजल ने 86 गेंद का सामना करते हुए अपनी पारी में चार चौके और राघवी ने 93 गेंद में चार चौके और एक छक्का जड़ा। इन दोनों ने चौथे विकेट के लिए 124 रन की साझेदारी निभायी जिससे भारत का स्कोर 40 ओवर में तीन विकेट पर 176 रन पहुंच गया था। लेकिन भारतीय बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा सकीं और टीम ने बचे हुए सात विकेट आठ ओवर में महज 42 रन के अंदर गंवा दिये।

Off to Australia! ✈️



The India A team is all set to travel to Australia for a multi-format A tour starting from 7th August. They will play 3 T20s in Brisbane, 3 One-Day games in Mackay and one four-day match in Gold Coast. pic.twitter.com/6SWFGV0s4x