IND vs AUS 1st T20I: 5 दिन में लिया बदला!, पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त, कई रिकॉर्ड टूटे, देखें वीडियो

IND vs AUS 1st T20I: भारतीय टीम 5 दिन के अंदर ही विश्व कप का बदला ले लिया! पहली बार राष्ट्रीय टीम की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव, इशान किशन और रिंकू सिंह ने कमाल के साथ धमाल करते हुए 2 विकेट से बाजी मारी और कई रिकॉर्ड कायम कर दिया। यादव ने कप्तानी की शुरुआत में शानदार पारी (80 रन, 42 गेंद, 9x4, 4x6) के साथ आगे बढ़कर नेतृत्व किया।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आंकड़े:

1ः 2013 में राजकोट में भारत की छह विकेट की जीत आज से पहले टी20ई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 से अधिक रन का एकमात्र सफल लक्ष्य था।

2ः भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20I में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के 190 या उससे अधिक रन बनाने के छह उदाहरण हैं, सभी का परिणाम हार के साथ समाप्त हुआ।

T20I में 200 या उससे अधिक का सबसे सफल रन-चेज़ः

5 - भारत

4 - दक्षिण अफ़्रीका

3- पाकिस्तान

3 - ऑस्ट्रेलिया।

T20I में भारत द्वारा सफलतापूर्वक उच्चतम लक्ष्य का पीछाः

209 बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम, 2023

208 बनाम वेस्टइंडीज, हैदराबाद, 2019

207 बनाम एसएल, मोहाली, 2009

204 बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2020

202 बनाम ऑस्ट्रेलिया, राजकोट, 2013

भारत के लिए विकेटकीपर द्वारा 50 से अधिक स्कोर (टी20ई)-

3- केएल राहुल

2 - एमएस धोनी

2-ऋषभ पंत

2- ईशान किशनः

भारत के लिए एक T20I पारी में सर्वाधिक रन आउटः

3 बनाम ZIM, हरारे, 2015

3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम, 2023

नंबर 3 या उससे नीचे से सर्वाधिक T20I छक्के लगाने वाले बल्लेबाजः

120 - इयोन मोर्गन (107 पारी)

106 - विराट कोहली (98 पारी)

105 - डेविड मिलर (98 पारी)

100 - सूर्यकुमार यादव (47 पारी)

99 - कीरोन पोलार्ड (83 पारी)।

सूर्यकुमार यादव और इशान किशन के अर्धशतक और दोनों के बीच शतकीय साझेदारी से भारत ने गुरुवार को यहां जोश इंग्लिस के करियर के पहले अंतरराष्ट्रीय शतक पर पानी फेरते हुए रोमांचक पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया को दो विकेट हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

ऑस्ट्रेलिया के 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सूर्यकुमार की 42 गेंद में चार छक्कों और नौ चौकों से 80 रन की पारी और किशन (39 गेंद में 58 रन, पांच छक्के, दो चौके) के साथ तीसरे विकेट की उनकी 112 रन की साझेदारी से 19.5 ओवर में आठ विकेट पर 209 रन बनाकर जीत दर्ज की।

रिंकू सिंह 14 गेंद में 22 रन बनाकर नाबाद रहे। यह लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने इससे पहले 2019 में वेस्टइंडीज के 208 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। रविवार को भारत को हराकर एकदिवसीय विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल रहे इंग्लिस ने इससे पहले तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंद में आठ छक्कों और 11 चौकों से 110 रन की पारी खेली।

उन्होंने सलामी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (52) के साथ दूसरे विकेट के लिए 130 रन की साझेदारी की जिससे टीम तीन विकेट पर 208 रन बनाने में सफल रही। इंग्लिस ने सिर्फ 47 गेंद में शतक बनाया जो इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया की ओर से संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक है।