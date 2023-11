IND vs AUS 1st T20I: युवा टीम ने कंगारुओं को कूटा, यादव ने कहा- भारत की कप्तानी करना एक बड़ा क्षण, किशन और रिंकू ने फोड़ दिया, देखें वीडियो

Highlights रिंकू को देखकर बहुत अच्छा लगा। वह शांत और संयमित था। तीसरे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी भी की। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक गेंद शेष रहते दो विकेट से जीत दर्ज की।

IND vs AUS 1st T20I: भारतीय टी20 कप्तान और प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यकुमार यादव ने यंग टीम की तारीफ की। यादव ने कहा कि लड़कों ने जिस तरह से खेला उससे बहुत खुश हूं। उनकी ऊर्जा से बहुत खुश हूं, हम दबाव में थे लेकिन जिस तरह से सभी ने प्रदर्शन किया वह अद्भुत था। यह एक गर्व का क्षण है, बहुत गर्व का क्षण है, जब भी आप खेलते हैं।

भारत की कप्तानी करना एक बड़ा क्षण है। सोचा था कि थोड़ी ओस होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह कोई बड़ा मैदान नहीं है और मुझे पता था कि बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा। सोचा था कि उन्हें 230-235 रन मिल सकते हैं लेकिन गेंदबाजों ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। बस आनंद लें और खुद को अभिव्यक्त करें।

हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कई बार ऐसी स्थिति में रहे हैं, बस ईशान से कहा कि वह खुद का आनंद लें। हमें पता था कि क्या होने वाला है। मैंने कप्तानी का सामान ड्रेसिंग रूम में छोड़ दिया। मैं अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेने की कोशिश करता हूं। माहौल अद्भुत था, भीड़ को धन्यवाद। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि लड़कों ने किस तरह धैर्य बनाये रखा।

रिंकू को देखकर बहुत अच्छा लगा। वह शांत और संयमित था। यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अपनी आक्रामक पारी को ‘बेखौफ’ करार दिया और मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने साथ ही कहा कि उन्हें कप्तानी में पदार्पण करते हुए देश को जीत दिलाने पर गर्व है।

सूर्यकुमार ने 42 गेंद में 80 रन की पारी खेलने के अलावा इशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी भी की जिससे भारत ने गुरुवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक गेंद शेष रहते दो विकेट से जीत दर्ज की। सूर्यकुमार विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की छह विकेट की हार के दौरान सिर्फ 18 रन बना पाए थे।

चोट के कारण हार्दिक पंड्या की गैरमौजूदगी में टीम की अगुआई कर रहे सूर्यकुमार हालांकि अपने पसंदीदा प्रारूप में एक बार फिर शानदार लय में दिखे। उन्होंने अपनी पारी में चार छक्के और नौ चौके मारे। एक शब्द में अपने खेल का जिक्र करने के लिए कहने पर सूर्यकुमार ने इसे ‘बेखौफ’ करार दिया।

कप्तान ने इशान किशन की भी तारीफ की जिन्होंने 39 गेंद में 58 रन की पारी खेलकर उनका अच्छा साथ निभाया और जीत के लिए शानदार मंच तैयार किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए 190.47 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उसने (किशन) मेरी काफी मदद की। मेरे निडर क्रिकेट खेलने के लिए उसका वहां टिके रहना और उसकी पारी बेहद महत्वपूर्ण थी।’’

अंत में रिंकू सिंह ने 14 गेंद में नाबाद 22 रन की पारी खेलकर भारत की जीत सुनिश्चित की। सूर्यकुमार ने ‘बीसीसीआई’ से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि वह काफी धैर्य के साथ खेला, यह हालांकि काफी दबाव वाली स्थिति थी। जब वह बल्लेबाजी के लिए आया तो काफी शांतचित्त था और उसने जो जज्बा दिखाया मुझे लगता है कि वह शानदार था।’’

यह पूछने पर कि क्या ऑस्ट्रेलिया के 200 रन से अधिक के स्कोर को देखने के बाद ड्रेसिंग रूम में तनाव था, कप्तान ने कहा, ‘‘थोड़ा बहुत। ड्रेसिंग रूम में इतना अनुभव नहीं है लेकिन सभी लड़के रोमांचित थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब उन्होंने स्कोर देखा तो सिर्फ इतना कहा कि अगर हम जीते तो काफी मजा आएगा।’’ सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘देश की अगुआई करने के लिए गौरवांवित महसूस कर रहा हूं और कप्तान के रूप में अपने पहले ही मैच में योगदान देकर खुश हूं। अगले मैच को लेकर उत्सुक हूं।’’