IND vs AUS: ट्रैविस हेड ने 2027 विश्व कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर कह डाली बड़ी बात

ट्रैविस हेड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ़ की, लेकिन दोनों के भविष्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने अक्षर की तरफ़ देखा।

By रुस्तम राणा | Updated: October 17, 2025 14:58 IST2025-10-17T14:58:57+5:302025-10-17T14:58:57+5:30

IND vs AUS 1st ODI: Travis Head Discusses Rohit Sharma & Virat Kohli’s Future Ahead Of 2027 World Cup | IND vs AUS: ट्रैविस हेड ने 2027 विश्व कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर कह डाली बड़ी बात

IND vs AUS: ट्रैविस हेड ने 2027 विश्व कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर कह डाली बड़ी बात

IND vs AUS 1st ODI: पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पहले वनडे से दो दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड और भारत के अक्षर पटेल मीडिया से रूबरू हुए। बातचीत के दौरान, हेड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ़ की, लेकिन दोनों के भविष्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने अक्षर की तरफ़ देखा।

हेड ने कहा, "वे भारत के लिए अविश्वसनीय रहे हैं। मुझे लगता है कि अक्षर उनके बारे में मुझसे ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं और सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से हैं। विराट शायद सफ़ेद गेंद वाले प्रारूप में सबसे महान खिलाड़ी हैं, जबकि रोहित भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं।"

सलामी बल्लेबाज़ ने आगे कहा, "उनमें से एक बल्लेबाज़ी की शुरुआत करता है, और मैं रोहित की उपलब्धि की सचमुच सराहना करता हूँ। मुझे यकीन है कि किसी दिन उनकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों का लक्ष्य 2027 विश्व कप तक खेलना है।" 

उन्होंने फिर से अक्षर की तरफ़ देखा, जो सहमति में मुस्कुराए। उन्होंने आगे कहा, "वे उस टूर्नामेंट में पहुँचना चाहते हैं, और यह खेल के लिए बहुत अच्छी बात है कि वे अभी भी खेल रहे हैं।"

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला उत्साह के साथ शुरू हो रही है, क्योंकि क्रिकेट प्रशंसक रोहित शर्मा और विराट कोहली की अंतरराष्ट्रीय मंच पर वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालाँकि, इस वापसी के बीच, उनकी भविष्य की भूमिका और यह कि क्या यह प्रतिष्ठित जोड़ी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और ज़िम्बाब्वे में होने वाले 2027 विश्व कप में भाग लेगी, इस पर भी चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं।

इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से, उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं, खासकर शुभमन गिल द्वारा रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी संभालने के बाद। इस बड़े टूर्नामेंट से पहले अब केवल कुछ ही वनडे मैच खेले जाने हैं, ऐसे में दोनों खिलाड़ी इस दौरे पर प्रभाव छोड़ने के लिए बेताब होंगे। 

Open in app
टॅग्स :Rohit SharmaVirat KohliODIरोहित शर्माविराट कोहलीवनडे