IND Vs AUS 1ST ODI: इतनी गर्मी में खिलाड़ियों ने जिस तरह का खेल दिखाया, वह शानदार, राहुल ने कहा-यहां कोलंबो जैसे ही गर्मी है और बहुत उसम भी...

Highlights इतनी गर्मी में खिलाड़ियों ने जिस तरह का खेल दिखाया, वह शानदार है। गेंद से अच्छी शुरुआत की लेकिन मध्य के ओवर कठिन रहे। मोहम्मद शमी को पांच विकेट झटकने के लिए ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया।

IND Vs AUS 1ST ODI: भारतीय कप्तान केएल राहुल ने जीत के बाद कहा कि पहली बार नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। मुझे इसकी आदत है, मुझे यह पसंद है। वास्तव में गर्म और आर्द्र था। यह कठिन और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन हम सभी ने अपनी फिटनेस पर काम किया है और यह मैदान पर दिख रहा है।

Sealed with a SIX.



Captain @klrahul finishes things off in style.#TeamIndia win the 1st ODI by 5 wickets.



Scorecard - https://t.co/H6OgLtww4N… #INDvAUS@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/PuNxvXkKZ2