IND vs AFG SUPER OVER: रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुए या रिटायर्ड आउट?, पवेलियन लौटे तो सभी के जेहन में यही सवाल था, आखिर क्या है माजरा, कैसे कप्तान ने खेली पारी!

IND vs AFG SUPER OVER: रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुए या रिटायर्ड आउट? अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में पहले सुपर ओवर की आखिरी गेंद से पहले जब भारतीय कप्तान पवेलियन लौटे तो सभी के जेहन में यही सवाल था। असल ने रोहित ने जबर्दस्त सूझबूझ और टीमभावना का प्रदर्शन किया।

भारत को मैच जीतने के लिये आखिरी गेंद पर दो रन चाहिये थे और वह चाहते थे कि विकेटों के बीच दौड़ में बेहतर रिंकू सिंह मैदान पर आएं। दूसरे सुपर ओवर में रोहित फिर रिंकू के साथ पारी का आगाज करने उतरे। नियमों के अनुसार एक बल्लेबाज रिटायर्ड आउट हो जाये तो दूसरे सुपर ओवर में वह दोबारा बल्लेबाजी के लिये नहीं आ सकता।

ऐसे में रोहित दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिये कैसे उतरे। एक मैच अधिकारी ने बाद में बताया कि विरोधी कप्तान या कोच को कोई ऐतराज नहीं हो तो बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में फिर आ सकता है। अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने हालांकि कहा ,‘मुझे नहीं पता कि क्या हुआ (रोहित रिटायर्ड हर्ट हुए या आउट)।

क्या कभी दो सुपर ओवर हुए हैं। हम नये नियम बनाते रहते हैं और उन्हें परखते रहते हैं।’ उन्होंने कहा ,‘हमें नियम नहीं बताया गया था। भविष्य में इस तरह की चीजों की सूचना लिखित में दी जानी चाहिये। वैसे हमने अच्छा खेला और मुझे नहीं लगता कि चर्चा नियमों पर होनी चाहिये।’