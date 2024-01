IND v AFG: दूसरे सुपरओवर में हुआ मैच का फैसला, भारत ने अफगानिस्तान को हराया, किया क्लीन स्वीप

Highlights दूसरे सुपरओवर में हुआ मैच का फैसला तीसरे टी20 में अफगानिस्तान को हराया भारत ने किया क्लीन स्वीप

IND v AFG: बेंगलुरू में तीन मैच की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में रोमांच देखने को मिला। मैच सुपरओवर में पहुंचा। भारत के दिए 213 रनों के जवाब में अफगानिस्तान ने भी 20 ओवर की समाप्ति पर 212 रन बना दिए। सुपर ओवर में भारत की तरफ से गेंदबाजी मुकेश कुमार ने की। अफगानिस्तान के लिए गुरबाज और गुलबदीन बल्लेबाजी के लिए उतरे। पहली ही गेंद पर विराट के शानदार थ्रो पर गुलबदीन रन आउट हो गए। इसके बाद भी अफगानिस्तान ने 16 रन बना लिए। भारत की तरफ से बल्लेबाजी के लिए यशस्वी और रोहित की जोड़ी उतरी। रोहित ने 2 छक्के लगाए लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी टीम इंडिया 16 रन ही बना सकी। मैच में दूसरा सुपर ओवर हुआ।

दूसरे सुपर ओवर में भारत की तरफ से एक बार फिर रोहित शर्मा आए। दूसरे छोर पर रिंकू सिंह उतरे। गेंदबाजी की कमान फरीद खान ने संभाली। भारत ने सुपर ओवर में रिंकू सिंह का विकेट गंवाया। इसके बाद संजू सैमसन उतरे। रोहित रन आउट हुए। भारत ने अफगानिस्तान को 12 रनों का लक्ष्य दिया। 11 रन बचाने की जिम्मेदारी कप्तान रोहित ने रवि बिश्नोई को सौंपी। अफगानिस्तान की तरफ से मोहम्मद नबी और गुरबाज बल्लेबाजी के लिए आए। पहली ही गेंद पर बिश्नोई ने नबी को आउट कर दिया। गुरबाज भी अगली गेंद पर आउट हुए। भारत ने मैच जीत लिया।

