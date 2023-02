आइसलैंड क्रिकेट पर छाया 'पठान' का खुमार, कहा- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया में इसे शामिल करो

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट और सिनेमा दोनों के बड़े प्रशंसक होते हैं। पूरी दुनिया भी यह जानती है। इन दिनों एक ओर जहां टीम इंडिया अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयारी में जुटी है तो वहीं दूसरी ओर बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान 'पठान' फिल्म की भी धूम मची है।

फिल्म 'पठान' देश के साथ-साथ विदेशों में भी छाई हुई है। आइसलैंड क्रिकेट के एक ट्वीट ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इस ट्वीट में आइसलैंड क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी 'बॉर्डर-गावस्कर सीरीज' के लिए सलाह दी है कि भारतीय टीम 'पठान' को अपने प्लेइंग इलेवन में शामिल करे।

आइसलैंड कई मजाकिया ट्वीट करता रहता है। उसकी ओर से हाल में ट्वीट किया गया, 'हम में से कई लोगों ने रेकजाविक में बायो पाराडाइज सिनेमा में 'पठान' नाम की एक फिल्म देखी। भारत को इसका मुख्य किरदार अपने टीम क लिए चुनना चाहिए। वह कम से कम 100 डीआरएस अपील झेल सकता है और अहमदाबाद के घूमते हुए विकेटों को संभाल सकता है, साथ ही परेशान करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम द्वारा दागे गए सभी जहरीले गोला बारूद को भी झेल सकता है।'

Many of us just watched a film called Pathaan at the Bíó Paradís cinema in Reykjavík. India should pick the main character. He could survive at least 100 DRS appeals and handle the spinning wickets of Ahmedabad, plus all the toxic ammunition fired by the pesky Aussies.