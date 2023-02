ICC World Test Championship 2023: दूसरी डब्ल्यूटीसी फाइनल 7-11 जून तक द ओवल खेला जाएगा, इन टीमों के बीच हो सकता है मुकाबला

Highlights न्यूजीलैंड ने साउथेम्प्टन में 2021 के फाइनल में भारत को आठ विकेट से हराकर उद्घाटन संस्करण जीता था। ऑस्ट्रेलिया 75.56 अंक के साथ पहले नंबर पर है। टीम इंडिया 58.93 के साथ दूसरे स्थान पर है।

ICC World Test Championship 2023: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल की आधिकारिक तारीखों की घोषणा कर दी गई है। द ओवल में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण का फाइनल 7 से 11 जून तक द ओवल, लंदन में रिजर्व डे (12 जून) के साथ खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड ने साउथेम्प्टन में 2021 के फाइनल में भारत को आठ विकेट से हराकर उद्घाटन संस्करण जीता था। ऑस्ट्रेलिया 75.56 अंक के साथ पहले नंबर पर है। टीम इंडिया 58.93 के साथ दूसरे स्थान पर है। नागपुर में आज से शुरू हो रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज में आमने-सामने है। दोनों टीम के लिए यह सीरीज अहम है।

द ओवल ने 100 से अधिक टेस्ट मैच की मेजबानी की है और जून में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका की शीर्ष दो टीम यहां आमने सामने होंगी। आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल टेस्ट कैलेंडर का शीर्ष मुकाबला है। आईसीसी डब्ल्यूटीसी की शीर्ष दो टीम का फैसला दो साल में 24 श्रृंखला और 61 टेस्ट मैच खेलने के बाद होगा।

फाइनल खेलने वाली शीर्ष दो टीम का फैसला अभी नहीं हुआ है लेकिन अगले कुछ हफ्तों में कई महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं जिनसे शीर्ष दो टीम का फैसला होगा। ऑस्ट्रेलिया अभी अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहा है जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। ये दोनों टीम गुरुवार से नागपुर में चार टेस्ट की श्रृंखला खेलेंगी। अभी छह टीम के पास फाइनल के लिए क्वालीफाई करने का मौका है।

