ICC World Cup 2023: श्रीलंका की हार ने सेमीफाइनल गणित को उलझाया, पाकिस्तान के लिए मुश्किल स्थिति, जानें प्वाइंट टेबल

Highlights विश्वकप में श्रीलंका अपने 6 मैच में से 2 मैच जीत चुकी है पाकिस्तान भी श्रीलंका के साथ बराबरी पर है लेकिन, प्वाइंट्स की बात की जाए तो श्रीलंका बढ़त बना हुए हैं

नई दिल्ली: विश्वकप 2023 में भारत अभी तक अपने सभी मैच में जीतने के साथ टॉप पर है। लेकिन, मोड़ यहां पर आ गया है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह कौन बनाएगा? इसे लेकर अभी पशोपेश की स्थिति बनी हुई है क्योंकि प्वाइंट्स टेबल में आखिर पोजिशन पर होने के बावजूद भी इंग्लैंड और बांग्लादेश अपनी दावेदारी पेश कर रही है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान अभी की अपनी मौजूदा स्थिति के हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ले सकती हैं।

विश्व कप 2023 में दो-तिहाई मैच हो जाने के बाद अब रेस 10 में से टॉप 4 में होने जा रही है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने घोषणा की है कि इस साल चले रहे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में शीर्ष सात टीमें 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई करेंगी। लेकिन, हैरान करने वाली बात यह है कि प्वाइंट्स टेबल में मौजूद पाकिस्तान इस लीग की मेजबान करेगी इसीलिए उसे सीधे एंट्री मिल गई है।

वहीं, अभी की स्थिति यह बनी हुई है कि विश्वकप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। यहां तक कि इंग्लैंड और बांग्लादेश भी छह मैचों में सिर्फ 1-1 मैच ही जीती हैं, लेकिन अपनी दावेदारी पेश करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं।

अभी प्वाइंट्स टेबल में भारत टॉप पर है क्योंकि उसने अभी तक अपने खेले सभी मैच जीते हैं, जिसके चलते उसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। विश्वकप 2023 में मौजूदा चैंपियन के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बांग्लादेश को हराया है और न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका से हार गई है।

Sri Lanka have joined the race for a spot in the #CWC23 semi-final 🏆 pic.twitter.com/IVz74Vmotd