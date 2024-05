पाकिस्तान के करेंसी पर छप सकती है जुल्फिकार अली भुट्टो की फोटो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पास किया प्रस्ताव

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2024 11:55 AM

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें पार्टी के संस्थापक जुल्फिकार अली भुट्टो को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक नायक घोषित करने और देश की मुद्रा नोटों पर उनकी तस्वीर छापने की मांग की गई है।