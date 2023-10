IND vs BAN: विराट कोहली के शतक के लिए अंपायर ने की 'बेईमानी'? गेंद को वाइट न देने से खड़ा हुआ विवाद

Highlights विराट कोहली ने छक्का लगाकर अपना 78वां इंटरनेशनल शतक पूरा किया विराट कोहली ने वनडे करियर की यह 48वीं सेंचुरी पूरी की अंपायर रिचर्ड केटलब्रो का फैसला सुर्खियों में है

IND vs BAN: आईसीसी विश्व कप 2023 के इंडिया और बांग्लादेश मैच में विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। विराट कोहली के साथ इस मैच में एक और शख्स है जिनकी भारतीय फैन्स खूब प्रशंसा कर रहे हैं।

दरअसल, मैच के अंपायर रिचर्ड केटलब्रो के एक फैसले के कारण पूरे मैच का रुख बदल गया, जब उन्होंने बांग्लादेशी बॉलर की गेंद को वाइट देने से इनकार कर दिया। अंपायर के इस फैसले के कारण विराट कोहली सफलतापूर्वक अपना 48वां वनडे शतक पूरा करने में कामयाब रहे।

भारत को जीत के लिए दो रन चाहिए थे और विराट 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच नसुम अहमद ने जानबूझकर वाइड गेंद फेंकने की कोशिश की और विराट इसमें कुछ नहीं कर सके।

हालाँकि, केटलबोरो ने वाइड का संकेत देने से इनकार कर दिया और इसे डॉट बॉल दे दी। उनके फैसले से भारतीय ड्रेसिंग रूम में हंसी की कुछ लहरें उठीं। यहां वायरल पल का वीडियो है।

स्थिति का फायदा उठाते हुए केएल राहुल ने सिंगल लेने से इनकार कर दिया, ताकि विराट अपना शतक पूरा कर सकें। विराट ने नाबाद 103 (97) रन बनाए, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल थे। भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही लक्ष्य का पीछा करने में मजबूत स्थिति में थे।

विराट शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसी स्थिति थी कि मैच भारत के हाथ में था और कोहली को अपना शतक पूरा करने के लिए 15 रनों की जरूरत थी और विराट को भी ऐसा ही करना था। ऐसे में विराट कोहली ने अपना 48वां शतक पूरा किया जिससे वह बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत गए। पूरे मैदान में भारत की जीत का जश्न फैन्स मनाने लगे।

हालांकि, अंपायर के इस फैसले के कारण अब उन पर बेईमानी का आरोप लग रहा है। इस बीच, भारतीय फैन्स अंपायर के सपोर्ट में उतर आए हैं और उनके फैसले की सराहना कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर विराट कोहली और अंपायर के रिएक्शन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अंपायर ने वाइट बॉल का फैसला नहीं दिया।

Richard Kettleborough not giving that deliberate wide makes for an interesting conspiracy theory.



Star Sports is in constant contact with umpires through earpieces.



""Let Kohli complete his century. We need to play the highlights a hundred times tomorrow.""#CWC23#INDvBAN