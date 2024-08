ICC Women's T20 World Cup 2024: सितंबर 29 को वेस्टइंडीज और 1 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से टीम इंडिया की टक्कर, अभ्यास मुकाबलों का कार्यक्रम घोषित

Highlights ICC Women's T20 World Cup 2024: 28 सितंबर: पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड (सेवेंस, दुबई) ICC Women's T20 World Cup 2024: 29 सितंबर: भारत बनाम वेस्टइंडीज (आईसीसीए 2, दुबई) ICC Women's T20 World Cup 2024: एक अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत (आईसीसीए 1, दुबई)।

ICC Women's T20 World Cup 2024: भारत महिला टी20 विश्व कप से पहले दुबई में दो अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को यह घोषणा की। भारत 29 सितंबर को वेस्टइंडीज से भिड़ेगा जबकि हरमनप्रीत कौर की टीम एक अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी। महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली सभी 10 टीम दो-दो अभ्यास मैच खेलेंगी। अभ्यास मुकाबलों की शुरुआत 28 सितंबर को पाकिस्तान और स्कॉटलैंड तथा श्रीलंका और बांग्लादेश मैच के साथ होगी।

28 सितंबर: पाकिस्तान बनाम स्कॉटलैंड (सेवेंस, दुबई)

28 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (आईसीसीए 1, दुबई)

29 सितंबर: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (सेवेंस, दुबई)

29 सितंबर: भारत बनाम वेस्टइंडीज (आईसीसीए 2, दुबई)

29 सितंबर: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (आईसीसीए 1, दुबई)

30 सितंबर: श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड (सेवेंस, दुबई)

30 सितंबर: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (आईसीसीए 2, दुबई)

एक अक्टूबर: वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (सेवेंस, दुबई)

एक अक्टूबर: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (आईसीसीए 2, दुबई)

एक अक्टूबर: दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत (आईसीसीए 1, दुबई)।

Harmanpreet Kaur to lead India’s 15-member squad for the ICC Women’s #T20WorldCup 2024.



Details 👇https://t.co/x4eIkpFsMI