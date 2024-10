ICC Women’s T20 World Cup 2024 Semi Final: सेमीफाइनल लाइनअप तैयार?, ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के सामने वेस्टइंडीज

Highlights ICC Women’s T20 World Cup 2024 Semi Final: पहले विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी। ICC Women’s T20 World Cup 2024 Semi Final: दक्षिण अफ्रीका बेहतर नेट रन रेट से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनीं। ICC Women’s T20 World Cup 2024 Semi Final: हार के साथ ही इंग्लैड की टीम का सफर ग्रुप चरण में ही खत्म हो गया।

ICC Women’s T20 World Cup 2024 Semi Final: महिला टी20 विश्व कप 2024 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को बाहर कर दिया। सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो गया है। पहला सेमीफाइनल 17 अक्टूबर और दूसरा सेमीफाइनल 18 अक्टूबर को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के सामने वेस्टइंडीज की महिला टीम होगी। पहला सेमीफाइनल दुबई और दूसरा सेमीफाइनल शारजहां में खेला जाएगा। दुबई में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

वेस्टइंडीज ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप बी के आखिरी मैच में मंगलवार को यहां इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। इस हार के साथ ही इंग्लैड की टीम का सफर ग्रुप चरण में ही खत्म हो गया। ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका बेहतर नेट रन रेट से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनीं।

इंग्लैंड को छह विकेट पर 141 रन पर रोकने के बाद वेस्टइंडीज ने 18 ओवर में चार विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज के लिए किआना जोसेफ ने 38 गेंद में 52 और कप्तान हेली मैथ्यूज ने 38 गेंद में 50 रन का योगदान दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी।

वेस्टइंडीज ने इस खेल में आने के 10 वर्षों में इंग्लैंड को 14 मैचों में और घर से बाहर नहीं हराया था। नैट सिवर ब्रंट की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड ने महिला टी20 विश्व कप में ग्रुप बी के अहम मैच में मंगलवार को यहां वेस्टइंडीज को जीत के लिए 142 रन का लक्ष्य दिया था।

सिवर ब्रंट ने अपनी 50 गेंद की नाबाद पारी में पांच चौके की मदद से 57 रन बनाकर इंग्लैंड को सात विकेट पर 141 रन के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने चोट के कारण रिटायर हर्ट हुई कप्तान हिथर नाइट के साथ चौथे विकेट के लिए 36 गेंद में 46 रन की अहम साझेदारी की। इंग्लैंड की कप्तान ने 13 गेंद की पारी में तीन चौके की मदद से 21 रन का योगदान दिया।

वेस्टइंडीज के लिए एफी फ्लेचर ने तीन जबकि हेली मैथ्यूज ने दो विकेट लिये। डिएंड्रा डॉटिन को एक सफलता मिली। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर माया बूशेर (14) और डेनियल वायट (16) ने इंग्लैंड को सधी हुई शुरुआत दिलायी। बूशेर ने तीसरे ओवर में शिनेल हेनरी के खिलाफ पारी का पहला चौका जड़ा तो वहीं वायट ने मैथ्यूज की गेंद को सीमा के पार भेजा।

मैथ्यूज ने इसी ओवर में वायट को आउट कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। टीम ने पांच रन के अंदर दो और विकेट गंवा दिये। एलिस कैप्सी (एक रन) पांचवें ओवर में रन आउट हो गयी तो वहीं फ्लेचर ने अपनी पहली गेंद पर ही सातवें ओवर में बूशेर को पवेलियन की राह दिखाई। महज 34 रन पर तीन विकेट गंवाकर इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी लेकिन सिवर ब्रंट और नाइट ने रन गति को बनाये रखते हुए इंग्लैंड पर दबाव को हावी नहीं होने दिया। नाइट ने इस दौरान फ्लेचर और डॉटिन के खिलाफ तो वहीं सिवर ब्रंट ने अश्मिनी मुनिसार और आलिया ऑलेन के खिलाफ शानदार चौके लगाये।

नाइट हालांकि मांसपेशियों में खिंचाव के कारण 13वें ओवर में मैदान से बाहर चली गयी। उस समय टीम का स्कोर तीन विकेट पर 79 रन था। एक छोर से विकेटों के पतन के बीच सिवर ब्रंट ने दूसरा छोर संभाले रखा। इंग्लैंड ने 15वें ओवर में रनों का शतक पूरा किया। सिवर ब्रंट ने 18वें ओवर में ऑलेन के खिलाफ दो चौके लगाकर 45 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। सोफी एकलेस्टोन (सात) ने आखिरी ओवर में छक्का तो वहीं सिवर ब्रंट ने चौका लगाकर टीम के स्कोर को 140 के पार पहुंचाया।