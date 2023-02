ICC Women's T20 World Cup 2023: महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने खर्च किए 2.60 करोड़, टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज खिलाड़ी रन के लिए तरसे, 15 रन देकर झटके 3 विकेट

Highlights रेणुका सिंह (चार ओवर में 22 रन) और पूजा वस्त्राकर (चार ओवर में 21 रन) ने भी एक-एक विकेट लिये। पूजा वस्त्राकर ने ऋचा घोष के हाथों कैच कराकर कप्तान हेली मैथ्यूज की दो रन की पारी को खत्म किया। भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को खुल कर खेलने का मौका नहीं दिया।

ICC Women's T20 World Cup 2023: हरफनमौला दीप्ति शर्मा की शानदार गेंदबाजी से भारत ने महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप बी के मैच में बुधवार को यहां वेस्टइंडीज को छह विकेट पर 118 रन पर रोक दिया।

स्टेफनी टेलर (42 रन) और शेमैन कैंपबेल (30 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी कर मैच में वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था लेकिन दीप्ति ने एक ही ओवर में दोनों को चलता कर भारत की वापसी करा दी। उन्होंने चार ओवर में 15 रन देकर तीन सफलता हासिल की।

भारत के लिए रेणुका सिंह (चार ओवर में 22 रन) और पूजा वस्त्राकर (चार ओवर में 21 रन) ने भी एक-एक विकेट लिये। वेस्टइंडीज का टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही पूजा वस्त्राकर ने ऋचा घोष के हाथों कैच कराकर कप्तान हेली मैथ्यूज की दो रन की पारी को खत्म किया।

इस सफलता के बाद भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को खुल कर खेलने का मौका नहीं दिया। कैंपबेल और टेलर ने पांचवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आयी राजेश्वरी गायकवाड़ के खिलाफ चौका जड़ दबाव को कुछ कम किया। पावरप्ले के बाद टीम का स्कोर एक विकेट पर 29 रन था। टेलर ने इसके बाद रन गति को बढ़ाने का जिम्मा उठाते हुए आठवें से 12वें ओवर तक हर ओवर में एक-एक चौका जड़ा।

इस बीच 11वें ओवर में दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। अब तक धीमी बल्लेबाजी कर रही कैंपबेल ने 13वें ओवर में पूजा की गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। मैच के 14वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंद एक बार फिर दीप्ति को थमाई और इस गेंदबाज ने चार गेंद के अंदर कैंपबेल और टेलर को चलता कर टीम की वापसी करायी।

