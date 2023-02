Women’s T20 World Cup 2023: मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को 6 रन से हराकर फाइनल में, 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से टक्कर

Highlights सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ चार विकेट पर 164 रन का स्कोर खड़ा किया। वूलफार्ट ने 44 गेंदों पर 53 रन बनाए, जबकि ब्रिट्ज ने 55 गेंदों पर 68 रन की आकर्षक पारी खेली। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने इतिहास रच दिया।

Women’s T20 World Cup 2023: आखिरकार दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने इतिहास रच दिया। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से टक्कर होगा।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 164 रन बनाए थे जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम आठ विकेट पर 158 रन ही बना पाई। सुने लुस एंड कंपनी इंग्लैंड की महिलाओं के खिलाफ शानदार प्रर्दशन किया। आईसीसी टी20 विश्व कप में पहले फाइनल में जगह बना ली। इससे पहले न तो पुरुष टीम और न ही महिला टीम टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी।

सलामी बल्लेबाज लौरा वूलफार्ट और ताजमिन ब्रिट्ज के अर्धशतकों की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी टी20 महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ शुक्रवार को यहां चार विकेट पर 164 रन बनाए। वूलफार्ट ने 44 गेंदों पर 53 रन बनाए जबकि ब्रिट्ज ने 55 गेंदों पर 68 रन की आकर्षक पारी खेली।

इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी करके टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दक्षिण अफ्रीका को शानदार शुरुआत दिलाई। इंग्लैंड की तरफ से स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट लिए। वूलफार्ट ने लगातार दूसरा अर्धशतक जमाया।

इस 23 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया। एक्लेस्टोन ने वूलफार्ट को चार्लोट डीन के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उनकी साथी सलामी बल्लेबाज ब्रिट्ज ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए। उनका लेग स्पिनर सराह ग्लेन पर लगाया गया छक्का आकर्षक था।

उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और दो छक्के लगाए। इन दोनों के अलावा मारिजान कैप ने नाबाद 23 रन की पारी खेली। कैथरीन साइवर ब्रंट ने पारी के आखिरी ओवर में 18 रन दिए। दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम छह ओवर में 66 रन बटोरे।