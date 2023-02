T20 World Cup 2023: हरमनप्रीत ने जीता टॉस, अंतिम एकादश में बदलाव, इस खिलाड़ी को किया शामिल, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights देविका वैद्य की जगह शिखा पांडे को शामिल किया है। इंग्लैंड ने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती दो लीग मैचों में जीत हासिल की है।

ICC Women's T20 World Cup 2023: भारतीय टीम लगातर दो मैच जीत 4 अंक से साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड की टीम भी 4 अंक के साथ पहले पायदान पर है। जो टीम आज जीतेगी वह पहले पायदान पर पहुंच जाएगी। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शनिवार को यहां महिला टी20 विश्व कप के लीग मैच में इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया।

India win the toss and opt to bowl first against England 🏏



Follow LIVE 📝: https://t.co/WbGj3SNP9l#ENGvIND | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/rL0VgzO14U