ICC Women's T20 World Cup 2023: दिल्ली कैपिटल्स ने इस खिलाड़ी को 75 लाख में खरीदा, टी20 विश्व कप में आयरलैंड बॉलर पर प्रहार, 22 गेंद में 11 बाउंड्री

Highlights महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच में पड़ोसी देश आयरलैंड को चार विकेट से शिकस्त दी। ताबड़तोड़ पारी के दौरान 10 चौके जमाये। इंग्लैंड ने 34 गेंद रहते आयरलैंड को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

ICC Women's T20 World Cup 2023: शीर्ष क्रम बल्लेबाज एलिस कैप्से की 22 गेंद में 51 रन की शानदार पारी की बदौलत इंग्लैंड ने सोमवार को यहां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच में पड़ोसी देश आयरलैंड को चार विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स ने कैप्से को सोमवार को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की नीलामी के दौरान 75 लाख रुपये में खरीदा।

Alice Capsey smashed the joint-fastest half-century at the Women's #T20WorldCup to inspire England to a fine win 💥



She is our @aramco Player of the Match 🎖#IREvENG | #T20WorldCup | #TurnItUppic.twitter.com/AI5EhG0asC