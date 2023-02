ICC Women's T20 World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया की टी20 में लगातार 14वीं जीत, श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में!

Highlights मंगलवार को बांग्लादेश को आठ विकेट से हराया था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 112 रन बनाए। श्रीलंका टीम अभी भी रेस में है और 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है।

ICC Women's T20 World Cup 2023: गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप में गुरुवार को श्रीलंका को 10 विकेट से रौंद दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम की लगातार तीसरी जीत है। टीम 6 अंक के साथ लगभग सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मंगलवार को बांग्लादेश को आठ विकेट से हराया था।

श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 112 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 15. 5 ओवर में बिना विकेट खोए 113 रन बनाकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। श्रीलंका टीम अभी भी रेस में है और 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है।

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टी20 में लगातार 14वीं जीत दर्ज की है। एलीसा पेरी ने 43 गेंद में 54 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 6 चौके और एक छक्का शामिल है। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बेथ मूनी ने 53 गेंद में नाबाद 56 रन की पारी खेली।

बेथ मूनी और एलिसा हीली के नाबाद अर्धशतकों की मदद से गत चैम्पियन आस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप के मैच में श्रीलंका को दस विकेट से हराकर महिला टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में लगभग प्रवेश कर लिया। मध्यम तेज गेंदबाज मेगान शट ने 24 रन देकर चार विकेट लिये जिसकी मदद से आस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को आठ विकेट पर 112 रन पर रोक दिया।

जवाब में आस्ट्रेलिया ने 15 . 5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया । हीली और मूनी ने 113 रन की नाबाद साझेदारी की । मूनी 53 गेंद में सात चौकों की मदद से 56 और हीली 43 गेंद में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 54 रन बनाकर नाबाद रही। अब आस्ट्रेलिया तीनों मैच जीतकर ग्रुप वन में शीर्ष पर है जबकि श्रीलंका तीन में से दो मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है।

आखिरी मैच में आस्ट्रेलिया का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से होगा जबकि श्रीलंकाई टीम न्यूजीलैंड से खेलेगी। श्रीलंका के लिये हर्षिता समरविक्रमा (34) और कप्तान चामारी अटापट्टू (16) ने 29 गेंद में 30 रन की साझेदारी की।

समरविक्रमा ने 40 गेंदों का सामना करके अपनी पारी में तीन चौके लगाये। उन्होंने विश्मी गुणरत्ने (24) के साथ 39 रन जोड़े। एलिसा हीली ने समरविक्रमा को ग्रेस हैरिस की गेंद पर स्टम्प आउट किया । इसके बाद श्रीलंका के विकेट लगातार गिरते रहे।