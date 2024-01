ICC Under 19 World Cup 2024: बड़े मियां-छोटे मियां ने किया कमाल, सरफराज ने इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ 161 रन की पारी खेली, छोटे ने आयरलैंड बॉलर को तोड़े, बनाए 118 रन

Highlights कप्तान उदय सहारन (84 गेंद में 75 रन) के साथ 156 रन की साझेदारी की। भारत ने अंतिम 10 ओवर में 119 रन बटोरे। मुशीर को उनका नैसर्गिक आक्रामक खेल खेलने दिया।

ICC Under 19 World Cup 2024: मुशीर खान के शतक से भारत ने गुरुवार को यहां अंडर-19 विश्व कप में आयरलैंड के खिलाफ सात विकेट पर 301 रन बनाए। मुशीर के बड़े भाई सरफराज ने अहमदाबाद में इंग्लैंड लॉयन्स के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में जिस दिन 161 रन की पारी खेली उसकी दिन उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर यहां ब्लोमफोंटेन में 106 गेंद में नौ चौकों और चार छक्कों की मदद से 118 रन बनाए। मुशीर 66 गेंद में अर्धशतक पूरा करने के बाद अगली 34 गेंद में शतक तक पहुंचे। उन्होंने कप्तान उदय सहारन (84 गेंद में 75 रन) के साथ 156 रन की साझेदारी की।

A fantastic TON! Young Musheer Khan impresses everyone at the big stage with a splendid century 👏👏 He departs for 118 off just 106 deliveries. Follow the match ▶️ https://t.co/x26Ah72jqU #TeamIndia | #INDvIRE | #U19WorldCup pic.twitter.com/XfL7NIwOF4

भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल संभवत: सबसे प्रतिभावान खिलाड़ी सचिन धास ने अंत में नौ गेंद में 21 रन की पारी खेलकर भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाया जो इस मैदान पर अंडर-19 अंतरराष्ट्रीय मैच का सर्वोच्च स्कोर है। भारत ने अंतिम 10 ओवर में 119 रन बटोरे। मुशीर ने लय में आने में समय लिया लेकिन फिर आयरलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर चारों तरफ शॉट खेले।

ऑन साइड पर मजबूत मुशीर ने अपने सभी छक्के स्क्वायर लेग, डीप मिडविकेट और लॉन्ग ऑन के बीच मारे। उन्होंने विरोधी टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज ओलिवर रिली (55 रन पर तीन विकेट) पर भी दो छक्के मारे। पहले मैच की तरह सहारन ने एक बार फिर एंकर की भूमिका निभाते हुए स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी और मुशीर को उनका नैसर्गिक आक्रामक खेल खेलने दिया।

Innings break!



Solid batting display from the #BoysinBlue as #TeamIndia post 301/7 in the first innings 👌👌



💯 from Musheer Khan and a Captain's knock from Uday Saharan 👏👏



Over to our bowlers 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/x26Ah72jqU#TeamIndia | #INDvIRE | #U19WorldCuppic.twitter.com/Lvu6aJR194