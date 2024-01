ICC Under 19 World Cup 2024: आदर्श सिंह और उदय सहारण ने जड़े फिफ्टी, टीम इंडिया ने बनाए 251 रन,  बांग्लादेश की हालत पस्त, 50 पर गिरे 4 विकेट

Highlights बांग्लादेश की तरफ से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मारुफ मृधा ने 43 रन देकर 5 विकेट लिए। बांग्लादेश ने 50 रन पर 4 विकेट खो दिए। भारतीय बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने में मुश्किल हुई।

ICC Under 19 World Cup 2024: बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह और कप्तान उदय सहारण के अर्धशतकों की मदद से भारत ने अंडर- 19 विश्व कप के अपने पहले मैच में शनिवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट पर 251 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। बांग्लादेश ने 50 रन पर 4 विकेट खो दिए।

बांग्लादेश की तरफ से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मारुफ मृधा ने 43 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्होंने भारत को शुरुआती ओवर और स्लॉग ओवरों में नुकसान पहुंचाया लेकिन अपने कप्तान की गलत गणना के कारण वह 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए। भारतीय बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने में मुश्किल हुई।

