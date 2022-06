ICC Under-19 Women's World Cup Qualifier: 49 गेंद और 8 रन पर टीम ऑल आउट, दूसरी टीम ने 7 गेंद में जीत लिया मैच

Highlights नेपाल, यूएई, थाईलैंड, भूटान और कतर की टीमें भाग ले रही हैं। अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेगी। कतर की पारी को 38 रन पर समेटने के बाद मुकाबला 79 रन से जीता था।

ICC Under-19 Women's World Cup Qualifier: यूएई की अंडर-19 महिला टीम ने शनिवार को मलेशिया में खेले गए आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप एशिया क्वालीफायर मैच में नेपाल की अंडर-19 टीम को महज आठ रन पर आउट कर दिया।

नेपाल के छह बल्लेबाज जीरो पर आउट हुए। स्नेहा महारा ने 10 गेंदों पर तीन रन बनाए। यूएई के सलामी बल्लेबाजों ने सिर्फ सात गेंदों में मैच जीत लिया। टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालीफायर टूर्नामेंट भूटान, नेपाल, थाईलैंड, कतर और यूएई के बीच खेला जा रहा है।

विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका में जनवरी 2023 में होने वाले उद्घाटन ICC U19 महिला T20 विश्व कप में अपना स्थान पक्का कर लेगा। नेपाल ने शुक्रवार को अपना पहला मैच जीता था, जहां उसने कतर को 38 रन पर आउट कर 79 रन से जीत दर्ज की थी।

संक्षिप्त स्कोर: 8.1 ओवर में नेपाल 8 रन पर ऑल आउट (स्नेहा महारा 3, माहिका गौर 5/2, इंधुजा नंदकुमार 3/6)।

1.1 ओवर में यूएई ने 9/0 रन बनाकर जीत दर्ज की। (तीर्थ सतीश 4 नंबर, लावण्या केनी 3 नंबर)।

टीम को हालांकि शनिवार को करारा झटका लगा। यह मैच एक घंटे तक भी नहीं चला और महज 9.2 ओवर के खेल के में इसका परिणाम निकल गया। दोनों टीम में से कोई भी खिलाड़ी दहाई के आंकड़े में रन नहीं बना सका। यूएई की तीर्थ सतीश ने सबसे ज्यादा नाबाद चार रन बनाये। नेपाल की छह बल्लेबाज खाता खोलने में नाकाम रहीं जबकि स्नेहा माहरा ने 10 गेंद में सबसे ज्यादा तीन रन का योगदान दिया।

मनीषा राणा ने दो रन बनाये जबकि तीन बल्लेबाजों ने एक-एक रन बनाये। यूएई के लिए गेंदबाजी का आगाज करने वाली माहिका गौड़ ने चार ओवर में दो मेडन के साथ दो रन देकर पांच विकेट चटकाये। नयी गेंद से उनकी जोड़ीदार इंदुजा नंदकुमार ने चार ओवर में छह रन देकर तीन विकेट लिये। नेपाल की पारी 8.1 ओवर में सिमट गयी तो वही यूएई ने सात गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया।

आईसीसी एसोसिएट सदस्य देशों के बीच जूनियर स्तर पर महिलाओं के खेल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। नेपाल में खिलाड़ियों के पास बेहतर पिच की सुविधा नहीं हैं, फिर भी टीम इस निराशाजनक प्रदर्शन से पहले एक मैच जीतने में कामयाब रही, जिसका उन्हें श्रेय मिलना चाहिये। यूएई की टीम दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय की लड़कियों से भरी हुई हैं और वे जीत के दावेदार हैं।