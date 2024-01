ICC की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में न रोहित शर्मा और न विराट कोहली, ये 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल, कमिंस कप्तान

Highlights रोहित शर्मा और विराट कोहली को ICC द्वारा मंगलवार को घोषित टेस्ट XI के लिए जूरी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया पैट कमिंस को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर लीडर नियुक्त किया गया टीम में जिन दो भारतीय खिलाड़ियों को लिया गया है उनमें रवींद्र जडेजा और आर अश्विन का नाम

ICC Test Team Of The Year: वर्ष 2023 की पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (ODI) टीम के कप्तान नामित, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा मंगलवार को घोषित टेस्ट XI के लिए जूरी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। विराट कोहली भी टीम का हिस्सा नहीं है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 में अग्रणी, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कई नामांकन के साथ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) प्लेइंग इलेवन में अपना दबदबा बनाया। स्पीडस्टर पैट कमिंस को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर लीडर नियुक्त किया गया, जिसमें पांच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शामिल है।

आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर की कप्तानी करते हुए, कमिंस को आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए भी नामांकित किया गया था। कमिंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल एशेज बरकरार रखी थी। प्रमुख तेज गेंदबाज ने 11 मैचों में 42 विकेट लेकर गेंदबाजी चार्ट पर भी राज किया।

उस्मान ख्वाजा को आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप XI में सलामी बल्लेबाज के रूप में चुना गया था। ख्वाजा को लगातार दूसरे वर्ष टेस्ट एकादश में नामित किया गया है और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार की भी दौड़ में हैं। प्रीमियर बल्लेबाज ट्रैविस हेड का भी सभी प्रारूपों में उल्लेखनीय वर्ष रहा। हेड ने भारत के खिलाफ WTC फाइनल में 163 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी और अनुभवी तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क भी 2023 के लिए डब्ल्यूटीसी XI में शामिल हुए।

टीम में जिन दो भारतीय खिलाड़ियों को लिया गया है उनमें रवींद्र जडेजा और आर अश्विन का नाम शामिल है। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच विकेट और एक महत्वपूर्ण अर्धशतक के साथ सीज़न की शुरुआत की। स्टार ऑलराउंडर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल में चार विकेट हासिल किए और 48 रन की पारी खेली। सीनियर ऑलराउंडर अश्विन आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चौथे नामांकित व्यक्ति हैं, जिन्हें 2023 के लिए डब्ल्यूटीसी XI में शामिल किया गया है।

