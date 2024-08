ICC Test Rankings 2024: विराट कोहली से आगे निकले जायसवाल, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों का जलवा...

Highlights ICC Test Rankings 2024: आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 3 भारतीय खिलाड़ी टॉप पर Yashasvi Jaiswal: रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जासयवाल की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग आईसीसी टेस्ट रैंकिंग 2024 जारी, देखें टॉप 10 लिस्ट

ICC Test Rankings 2024: सीनियर भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बुधवार को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दो स्थान के फायदे से आठवें स्थान पर पहुंच गए जबकि उनके कप्तान रोहित शर्मा एक स्थान के नुकसान से छठे पायदान पर हैं। रोहित और कोहली के अलावा युवा यशस्वी जासयवाल भी बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हैं।

ICC Test Ranking Babar Azam slipped to 9th from 3rd while Rizwan jumped to 11th position.. #ShaheenAfridi dropped 2 position to 10th #ICC #PAKvBAN pic.twitter.com/IY4haBZbb1

वह एक स्थान के फायदे से सातवें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट श्रीलंका के खिलाफ मैनचेस्टर में अच्छे प्रदर्शन के बाद टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड में 56 और 32 रन की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के हैरी ब्रूक तीन स्थान के फायदे से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और रोहित को पीछे छोड़ा।

Pakistans Babar Azam Dropped to Number 9 in ICC Latest Test Players Ranking pic.twitter.com/Mdtpdx2okY

बाबर को छह स्थान का नुकसान हुआ है और वह संयुक्त तीसरे से नौवें स्थान पर खिसक गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में पहले टेस्ट में वह नाकाम रहे थे। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान पहले टेस्ट में शतक की बदौलत सात स्थान के फायदे से संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम भी सात स्थान के फायदे से करियर की सर्वश्रेष्ठ 17वीं रैंकिंग पर हैं।

ICC NEW TEST RANKING.



Virat Kohli jump at number 8th position from 10th. King is coming at Number one pic.twitter.com/AVzFzHeJkr