ICC Test Rankings 2023: चार मैच में 25 विकेट, इंग्लैंड बॉलर को 10 अंक पीछे छोड़ नंबर एक पर ये दिग्गज, हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में टॉप-5 में तीन भारतीय खिलाड़ी, देखें लिस्ट

Highlights ऑफ स्पिनर अश्विन ने पहली पारी में 91 रन देकर छह विकेट चटकाये। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को 10 रेटिंग अंकों से पीछे छोड़ दिया। चार मैचों की सीरीज में 25 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज रहे।

ICC Test Rankings 2023: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्न बॉर्डर-गावस्कर सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से कब्जा कर लिया। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन कर एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेन्स टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में बाजी मारी।

अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 4 मैच में 25 विकेट झटके। 17.28 की औसत से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को परेशान किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। 36 वर्षीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड के सीमर जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़कर नंबर एक स्थान हासिल किया है। दोनों खिलाड़ी में 10 अंक का फासला है।

A whole host of India stars have climbed the charts in the @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings after the Border-Gavaskar triumph 👊



