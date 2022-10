ICC T20 World Cup 2023: 10 टीम, दो ग्रुप और 23 मैच, 10 फरवरी से शुरुआत, 26 को फाइनल, चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से 12 को टक्कर, कार्यक्रम की घोषणा

Highlights आयरलैंड ग्रुप 2 में इंग्लैंड, भारत, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के साथ है। केप टाउन, पार्ल और गकेबेरा टूर्नामेंट में मैचों की मेजबानी करेंगे। फाइनल 26 फरवरी 2023 को खेला जाएगा।

ICC T20 World Cup 2023: आईसीसी ने अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले महिला T20 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की है। ICC महिला T20 विश्व कप का आठवां संस्करण 10 फरवरी 2023 को मेजबान दक्षिण अफ्रीका के सामने श्रीलंका टीम है। केपटाउन में खेले जाने वाले नॉकआउट मैचों के साथ केप टाउन, पार्ल और गकेबेरा टूर्नामेंट में मैचों की मेजबानी करेंगे।

फाइनल 26 फरवरी 2023 को खेला जाएगा। पांच बार के खिताब विजेता और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ ग्रुप 1 में रखा गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश भी हैं, जिन्होंने हाल ही में आयरलैंड को हराकर क्वालीफायर किया है। आयरलैंड ग्रुप 2 में इंग्लैंड, भारत, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के साथ है।

Revealed 🗓️



Schedule for the ICC Women’s #T20WorldCup 2023 in South Africa is out 👇🏻https://t.co/BEaPA7XEhF