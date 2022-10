आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः लगातार दूसरी जीत, टीम इंडिया 4 अंक के साथ नंबर एक पर, नीदरलैंड को 56 रन से हराया

Highlights भारत ने नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप के मैच में दो विकेट पर 179 रन बनाये। कप्तान रोहित शर्मा ने 39 गेंद में 53 रन बनाकर भारतीय पारी की दिशा तय की। विराट कोहली ने 44 गेंद में नाबाद 62 रन बनाये।

ICC T20 World Cup 2022: भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद नीदरलैंड को क्रिकेट का पाठ पढ़ाया। टी20 विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। टीम इंडिया 4 अंक के साथ ग्रुप-2 में पहले स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका की टीम 3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। नीदरलैंड को 56 रन से हराया।

टीम इंडिया के भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 9 रन देकर 2 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह, रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट निकाले। मोहम्मद शमी को एक विकेट मिला। नीदरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 123 रन बना सकी। सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

ताबड़तोड़ क्रिकेट के धुरंधर सूर्यकुमार यादव के 25 गेंद में नाबाद 51 रन, विराट कोहली और रोहित शर्मा के अर्धशतकों के दम पर भारत ने बृहस्पतिवार को नीदरलैंड को 56 रन से हराकर टी20 विश्व कप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। पिछले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर चमत्कारिक जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट पर 179 रन बनाये।

Accuracy from Axar!



We can reveal that this wicket from Axar Patel is one of the moments that could be featured in your @0xFanCraze Crictos of the Game packs from Netherlands v India.



Grab your pack from https://t.co/8TpUHbQikC to own iconic moments from every game. pic.twitter.com/3yOXiXvhsf — ICC (@ICC) October 27, 2022

जवाब में नीदरलैंड की टीम इस ‘बेमेल’ मुकाबले में नौ विकेट पर 123 रन ही बना सकी। कप्तान रोहित ने 39 गेंद में 53 रन बनाकर भारतीय पारी की दिशा तय की जबकि पाकिस्तान के खिलाफ असंभव लग रही जीत दिलाने वाले कोहली ने 44 गेंद में नाबाद 62 रन बनाये। कोहली ने दूसरे विकेट के लिये रोहित के साथ 73 और तीसरे विकेट की अटूट साझेदारी में सूर्य के साथ 95 रन जोड़े।

के एल राहुल लगातार दूसरी बार नाकाम रहे और 12 गेंद में नौ रन ही बना सके । राहुल बदकिस्मत रहे क्योंकि दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज पॉल वान मीकेरेन की गेंद उनके पैड को लगी और लग रहा था कि लेग स्टम्प के बाहर है लेकिन कप्तान रोहित ने उन्हें रिव्यू लेने से मना किया । नीदरलैंड के गेंदबाजों ने पावरप्ले में अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय टीम एक विकेट पर 32 रन ही बना सकी।

.@akshar2026 put on an impressive show with the ball & was our top performer from the second innings of the #INDvNED#T20WorldCup match. 👌 👌 #TeamIndia



A summary of his performance 🔽 pic.twitter.com/VSKzpEByPc — BCCI (@BCCI) October 27, 2022

दस ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 67 रन था जिसके बाद सूर्य ने आकर डच गेंदबाजों को आतंकित कर दिया और विश्व कप में पहला अर्धशतक बनाया । अगले दस ओवर में भारत ने 112 रन बनाये । सूर्य ने एक्स्ट्रा कवर और डीप फाइन लेग में कुछ शानदार शॉट्स खेले।

उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का लगाकर दिखा दिया कि इस प्रारूप में वह भारत के नंबर एक बल्लेबाज क्यो हैं । टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने के बाद रोहित शुरू में जूझते नजर आये । किस्मत ने उनका साथ दिया जब बायें हाथ के तेज गेंदबाज फ्रेड क्लासेन की गेंद पर टिम प्रिंगल ने उनका आसान कैच छोड़ा।

इसके बाद रोहित ने लय में आना शुरू किया और 35 गेंद में अपना अर्धशतक चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से पूरा किया । रोहित को आक्रामक खेलते देख कोहली ने सहायक की भूमिका निभाई और इक्के दुक्के रन लेते रहे । रोहित के आउट होने के बाद कोहली ने जिम्मा संभाला और 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे।

सूर्य के आने के बाद दोनों ने विस्फोटक बल्लेबाजी का जबर्दस्त नमूना पेश किया । डच टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरू ही से दबाव में दिखी और तीसरे ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने उसे पहला झटका देकर विक्रमजीत सिंह को आउट किया । इसके बाद अक्षर पटेल ने दोहरे झटके देकर मैक्स ओ डाउड (16) को बोल्ड किया और बास डि लीड (16) को हार्दिक पंड्या के हाथों लपकवाया।

.@imVkohli notched up his second half-century in a row & was #TeamIndia's top performer from the first innings of the #INDvNED#T20WorldCup clash. 💪 💪



A summary of his knock 🔽 pic.twitter.com/aSg34Um5vN — BCCI (@BCCI) October 27, 2022

स्पिन गेंदबाजों के दबदबे के बीच रविचंद्रन अश्विन ने नीदरलैंड के निचले मध्यक्रम को दबाव में ला दिया । उन्होंने कोलिन एकेरमैन (17) और टॉम कूपर (17) के विकेट लिये । एकेरमैन का कैच अक्षर ने और कूपर का कैच स्थानापन्न खिलाड़ी दीपक हुड्डा ने लपका ।

भुवनेश्वर ने अपने दूसरे स्पैल में स्कॉट एडवडर्स (5) को रवाना किया जबकि टिम प्रिंगल का शानदार कैच कोहली ने शमी की गेंद पर दौड़ते हुए लपका। प्रिंगल ने डच टीम के लिये सर्वाधिक 20 रन बनाये । अर्शदीप ने 18वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर लगातार दो विकेट लिये । इसके बाद से भारत की जीत दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ हो गई। भारत को 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका से खेलना है।