आईसीसी टी20 विश्व कप 2022ः बारिश ने दक्षिण अफ्रीका को फिर फंसाया, पाकिस्तान जीता, 4 अंक के साथ सेमीफाइनल रेस में शामिल

ICC T20 World Cup 2022: बारिश ने फिर से दक्षिण अफ्रीका को फंसा दिया है। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को टी20 विश्व कप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका 33 रन से हराया। पाकिस्तान अंक तालिका में 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सेमीफाइनल की रेस में खुद पाकिस्तान भी शामिल हो गया है।

ग्रुप 2 में भारत 6 अंक के साथ सबसे आगे है। दक्षिण अफ्रीका 5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। शादाब खान को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। खान ने 22 गेंद में 52 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। 16 रन देकर 2 विकेट लिए। शादाब ने 20 गेंद में 50 रन पूरे किए।

Pakistan keep semi-final hopes alive, clinching a win in the Group 2 clash against South Africa 🌟#T20WorldCup | #PAKvSA | 📝: https://t.co/3VVq7VAJLtpic.twitter.com/hfsNzCivam — ICC (@ICC) November 3, 2022

शादाब खान के हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को बारिश से प्रभावित टी20 विश्व कप मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से 33 रन से शिकस्त देकर अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदें जीवंत रखीं। शादाब की 22 गेंद में 52 रन की आक्रामक पारी के दम पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 185 रन का स्कोर खड़ा किया।

फिर शाहीन शाह अफरीदी (14 रन देकर तीन विकेट) और शादाब (16 रन देकर दो विकेट) ने दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम 14 ओवर में नौ विकेट पर 108 रन ही बना सकी। डकवर्थ लुईस पद्धति के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका को बारिश की बाधा के बाद 14 ओवर में जीत के लिये 142 रन का लक्ष्य दिया गया।

इस जीत से पाकिस्तान (चार अंक) ग्रुप दो में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है जबकि दक्षिण अफ्रीका (पांच अंक) शीर्ष पर चल रहे भारत (छह अंक) के पीछे दूसरे स्थान पर बरकरार है। शाहीन ने दक्षिण अफ्रीका के खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉड (शून्य) और रिली रोसोऊ (07) को आउट किया जबकि शादाब ने कप्तान तेम्बा बावुमा (36 रन) और ऐडन मार्कराम (20 रन) के विकेट झटके जिसके बाद बारिश ने बाधा डाली। तब टीम का स्कोर चार विकेट पर 69 रन था।

Update from Sydney 🏟



Revised target: South Africa require 73 runs from five overs.



The match will resume at 10:40 pm local time.#T20WorldCup | #PAKvSA | 📝: https://t.co/3VVq7VAJLtpic.twitter.com/LWdvvSyYFk — ICC (@ICC) November 3, 2022

दक्षिण अफ्रीका को बारिश के कारण छह ओवर कम हुए मैच में जीत के लिये पांच ओवर में 73 रन की दरकार थी। ट्रिस्टन स्टब्स (18 रन) और हेनरिच क्लासेन (15 रन) ने तेजी से रन बनाने शुरू किये। क्लासेन ने शादाब पर एक चौका जड़ा और फिर इसके बाद शहीन पर काऊ कॉर्नर और मिड ऑफ में लगातार दो चौके जमाये लेकिन वह इसी तेजी को बरकरार नहीं रख सके।

शाहीन की गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर क्षेत्ररक्षक के हाथ में चली गयी और दक्षिण अफ्रीका ने पांचवां विकेट गंवा दिया। दक्षिण अफ्रीका को चोटिल बल्लेबाज डेविड मिलर की कमी महसूस हुई जिसने चौकों-छक्कों की कोशिश में लगातार अंतराल पर विकेट गंवा दिये। इससे पहले शादाब के अलावा इफ्तिखार अहमद ने 35 गेंद में 51 रन बनाये।

इन दोनों ने तब पाकिस्तानी पारी को संभाला जब सातवें ओवर में टीम चार विकेट पर 43 रन बनाकर जूझ रही थी। शादाब ने 20 गेंद में 50 रन पूरे किये जिसमें चार छक्के और तीन चौके जड़े थे। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम फिर अच्छी शुरूआत करने में विफल रही जिसने पहले ही ओवर में मोहम्मद रिजवान का विकेट गंवा दिया जो वेन पार्नेल की गेंद पर बोल्ड हुए।

The Pakistan fans are out in full support 🇵🇰



The @oppo Shot of the Day 📸 #T20WorldCuppic.twitter.com/pAiTAR0hJC — ICC (@ICC) November 3, 2022

चोटिल फखर जमां की जगह टीम में शामिल किये मोहम्मद हारिस ने आते ही गेंद सीमारेखा के पार कराने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने तीन छक्के और दो चौकों की मदद से 11 गेंद में 28 रन बनाये। लेकिन वह एनरिच नोर्किया की गेंद पर पगबाधा आउट हो गये।

हारिस ने रिव्यू लिया लेकिन फैसला नहीं बदला जिससे एक समय एक विकेट पर 38 रन के स्कोर से पाकिस्तान का स्कोर दो ओवर के अंदर चार विकेट पर 43 रन हो गया। फॉर्म में चल रहे इफ्तिखार ने मोहम्मद नवाज (22 गेंद में 28 रन) के साथ मिलकर पारी संभाली जिसमें इन दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिये 52 रन की भागीदारी बनी।

लेकिन बायें हाथ के कलाई के स्पिनर तबरेज शम्सी ने नवाज को पगबाधा आउट कर यह साझेदारी तोड़ी। नवाज ने अपनी पारी के दौरान चार बार गेंद सीमारेखा के पार करायी और एक छक्का जड़ा। फिर शादाब क्रीज पर उतरे जिन्होंने इफ्तिखार के साथ मिलकर आते ही तेजी से रन जुटाना शुरू कर दिया।

Shadab Khan gets to his fifty in just 20 deliveries but falls immediately 🔥#T20WorldCup | #PAKvSA | 📝: https://t.co/3VVq7VAJLtpic.twitter.com/GVnOPcLnjz — ICC (@ICC) November 3, 2022

इन दोनों ने छठे विकेट के लिये 36 गेंद में 82 रन की भागीदारी निभायी और टीम को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। दक्षिण अफ्रीका के लिये एनरिच नोर्किया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 41 रन देकर चार विकेट झटके जबकि कागिसो रबाडा, पार्नेल, लुंगी एनगिडी और शम्सी ने एक एक विकेट हासिल किये।