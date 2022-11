ICC T20 World Cup 2022: भारत ने जिंबाब्वे को 71 रन से हराया, टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड और पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल लाइनअप तैयार

Highlights फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा। भारत आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के ग्रुप दो मैच में जिंबाब्वे को 71 रन से हराकर शीर्ष पर रहा। सेमीफाइनल में 10 नवंबर को इंग्लैंड से भिड़ंत होगी।

ICC T20 World Cup 2022: भारत ने रविवार को जिंबाब्वे के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के अपने अंतिम मैच में 71 से हराया। ग्रुप एक से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम और ग्रुप 2 से टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई।

पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड टीम से होगा। दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर को भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा। भारत आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के ग्रुप दो मैच में जिंबाब्वे को 71 रन से हराकर शीर्ष पर रहा। सेमीफाइनल में 10 नवंबर को इंग्लैंड से भिड़ंत होगी।

India complete a big win over Zimbabwe to top the Group 2 table! ⚡ They will meet England in Adelaide in the semi-final 👊 #T20WorldCup | #ZIMvIND | https://t.co/SFsHINI2PL pic.twitter.com/J6LxEEx2Ll

दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ा जिससे भारत ने रविवार को यहां जिंबाब्वे के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण के अपने अंतिम मैच में पांच विकेट पर 186 रन बनाए। सूर्यकुमार ने 24 गेंदों पर चार छक्कों और छह चौकों से नाबाद 61 रन की पारी खेली।

सूर्यकुमार की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने अंतिम पांच ओवर में 79 रन जोड़े। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की गेंद पर सूर्यकुमार ने कुछ आकर्षक शॉट खेले। मुंबई के इस बल्लेबाज ने नगारवा के पारी के अंतिम ओवर में ऑफ साइड के बाहर की गेंद को डीप फाइन लेग पर छह रन के लिए भेजा और फिर पारी की अंतिम गेंद पर फाइन लेग पर छक्का जड़ा।

