ICC T20 World Cup 2022: खुद की 53 रन की पारी से खुश नहीं रोहित, कहा-हम शुरू में थोड़ा धीमा खेले, बड़े शॉट खेलने के लिए इंतजार करना पड़ा...

Highlights केएल राहुल का विकेट गंवाने के बाद भारत ने पावरप्ले में 32 रन बनाये। रोहित और कोहली ने मिलकर 56 गेंद में 73 रन की साझेदारी की। रोहित को पांचवें ओवर में जीवनदान मिला था जब टिम प्रिंगल ने उनका कैच छोड़ दिया था।

ICC T20 World Cup 2022: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टीम की नीदरलैंड पर गुरूवार को यहां टी20 विश्व कप में मिली जीत से काफी प्रसन्न हैं लेकिन वह खुद की 53 रन की पारी से इतने खुश नहीं हैं। रोहित ने 39 गेंद की पारी के दौरान चार चौके और तीन छक्के जड़े।

भारत ने दो विकेट पर 179 रन का स्कोर बनाकर नीदलैंड को नौ विकेट पर 123 रन ही बनाने दिये और 56 रन से जीत हासिल की। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का विकेट गंवाने के बाद भारत ने पावरप्ले में 32 रन बनाये जिसके बाद रोहित और कोहली ने मिलकर 56 गेंद में 73 रन की साझेदारी की।

रोहित को पांचवें ओवर में जीवनदान मिला था जब टिम प्रिंगल ने उनका कैच छोड़ दिया था। भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘अपने अर्धशतक से ज्यादा खुश नहीं हूं। ’’ रोहित ने मैच के बाद कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण रन जुटाना है, यह मायने नहीं रखता कि ये कैसे मिले। अंत में यह आत्मविश्वास बरकरार रखने की बात है। ’’

वर्ष 2022 में यह उनका तीसरा टी20 अर्धशतक है। उनके अलावा विराट कोहली (62 रन) और सूर्यकुमार यादव (51) ने टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगा कि यह शानदार जीत थी। उन्होंने सुपर 12 तक जिस तरीके से क्वालीफाई किया है, उसे देखते हुए श्रेय उन्हे जाता है। हम हालांकि देखते हैं कि हम खुद के प्रदर्शन के साथ क्या कर सकते हैं, हम प्रतिद्वंद्वी के बारे में परेशान नहीं होते।

ईमानदारी से कहूं तो यह ‘परफेक्ट’ जीत के करीब थी।’’ रोहित ने कहा, ‘‘हम शुरू में थोड़ा धीमा खेले लेकिन फिर मेरे और विराट के बीच बातचीत हुई, हमें पिच पर बड़े शॉट खेलने के लिये थोड़ा इंतजार करना पड़ा। ’’ नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने स्वीकार किया कि कोहली और सूर्यकुमार के बीच साझेदारी ने दोनों टीमों के बीच अंतर पैदा किया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम यहां जीतने के लिये और अच्छा प्रदर्शन करने के लिये आये थे। लेकिन इस तरह की टीमों के खिलाफ आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करना होता है। जिस तरह से अंत में इन दोनों बल्लेबाजों ने खेल दिखाया, वे 180 रन के स्कोर तक ले गये। यह पेचीदा होना ही था। ’’

For his superb batting display, @surya_14kumar bags the Player of the Match award as #TeamIndia beat Netherlands to seal their 2⃣nd win of the #T20WorldCup. 👏👏 #INDvNED



Scorecard 👉 https://t.co/Zmq1ap148Qpic.twitter.com/4ocyzx7i3k — BCCI (@BCCI) October 27, 2022

सूर्यकुमार को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया, जिन्होंने 25 गेंद में 51 रन की तेज तर्रार पारी खेली। उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो अच्छा खेलने की कोशिश कर रहा था। हालात बहुत ही सरल थे, मुझे थोड़ी तेजी बरतनी थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें प्रत्येक ओवर आठ से 10 रन बनाने थे ताकि हम ऐसा स्कोर खड़ा कर सकें जिसका हमारे गेंदबाज आसानी से बचाव कर सकें। जिस तरह से चीजें हुई, उससे बहुत खुश हूं। ’’