गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टी20 विश्व कप से बाहर, ग्रुप एक से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सेमीफाइनल में

Highlights आस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के नेट रन रेट से आगे बढ़ने में विफल रही। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम विश्व कप से बाहर हो गई।

T20 World Cup 2022: गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की धुंधली उम्मीद टूट गई। मेजबान देश होने के कारण कप जीतने का सपना टूट गया। इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप सुपर-12 के ग्रुप एक के महत्वपूर्ण मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीम विश्व कप से बाहर हो गई।

ग्रुप एक से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रुप एक से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीम के 7-7 अंक रहे। लेकिन बेहतर रन रेट के कारण न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। एलेक्स हेल्स, जोस बटलर और बेन स्टोक्स ने शानदार पारी खेली। आदिल राशिद को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

England seal their spot in the #T20WorldCup 2022 semi-finals 🤩



They have now made it to the last four in three successive editions of the tournament! 👏 pic.twitter.com/7RS7qwNgA6 — ICC (@ICC) November 5, 2022

इससे पहले सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका (67 रन) की शानदार अर्धशतकीय पारी के बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने वापसी करते हुए शनिवार को यहां टी20 विश्व कप सुपर-12 के ग्रुप एक के महत्वपूर्ण मैच में श्रीलंका को आठ विकेट पर 141 रन ही बनाने दिये।

Nervy couple of overs remaining in Sydney! 🥶



England need 13 runs to win in two overs with four wickets left 😯#T20WorldCup | #SLvENG | 📝: https://t.co/goECJqYlQspic.twitter.com/IsE7fJb3zz — ICC (@ICC) November 5, 2022

श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और निसांका ने 33 गेंद में अर्धशतक जड़कर अच्छी शुरुआत करायी। इस स्टाइलिश सलामी बल्लेबाज ने इंग्लैंड के आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए 45 गेंद में पांच छक्के और दो चौके जमाये। लेकिन लेग स्पिनर आदिल राशिद (चार ओवर में 16 रन देकर एक विकेट) ने टूर्नामेंट में पहला विकेट निसांका के रूप में लेकर रुख बदल दिया।

तेज गेंदबाज सैम कुरेन (चार ओवर में 27 रन देकर एक विकेट) ने बीच कके ओवरों में कसा स्पैल डाला जिससे आठ रन से ज्यादा प्रति ओवर की लय से चल रही श्रीलंकाई टीम की रन गति पर लगाम लग गयी। बल्लेबाजी क्रम में नीचे ‘पावरहिटर’ की कमी का श्रीलंका को खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि ‘बाउंड्री’ लगनी बंद हो गयी और टीम अंतिम पांच ओवर में महज 25 रन ही जोड़ सकी तथा इस दौरान उन्होंने पांच विकेट भी गंवा दिये। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने भी खराब शुरुआत से वापसी करते हुए 26 रन देकर तीन विकेट झटक लिए।

श्रीलंकाई टीम 15-20 रन कम बना सकी। एससीजी की सूखी पिच पर इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने नयी गेंद से शुरूआत की जिससे श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज कुसाल मेंडिस और निसांका ने भी सतर्क शुरुआत की। कप्तान जोस बटलर ने तीसरे ओवर में वुड को गेंदबाजी पर लगाया और मेंडिस ने उनकी पहली ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेग पर एक छक्का जड़ दिया।

निसांका ने भी इसी ओवर में एक और छक्का जमा दिया जिससे इस ओवर में 17 रन जुड़े। पर लियाम लिविंगस्टोन ने शानदार कैच लपककर मेंडिस की पारी खत्म की जिन्होंने 14 गेंद में एक चौके और एक छक्के से 18 रन जोड़े। राशिद जब गेंदबाजी करने उतरे तो श्रीलंका की रन गति कम हो गयी और दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे लेकिन निसांका डटे रहे।

A few quick wickets keep Sri Lanka in the hunt! 👀



Can they claw their way back into this?#T20WorldCup | #SLvENG | 📝: https://t.co/goECJqYlQspic.twitter.com/lJguqswjCp — ICC (@ICC) November 5, 2022

जिन्होंने विश्व कप में अपना दूसरा और कुल नौंवा अर्धशतक जमाया। लेकिन राशिद और कुरेन ने अपने वैरिएशन से अंत में श्रीलंकाई बल्लेबाजी पर अंकुश लगाया। निसांका लेग स्पिनर राशिद पर शॉट खेलने के प्रयास में स्थानापन्न क्रिस जोर्डन को कैच देकर आउट हुए। भानुका राजपक्षे ने 22 रन का योगदान दिया। डेविड मलान मैदान छोड़कर चले गये थे और ऐसा लगता है कि उन्हें ‘ग्रोइन’ चोट लगी है।