ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी T20 विश्व कप 16 अक्टूबर से, 16 टीम में टक्कर, 13 नवंबर को फाइनल, सभी टीमों ने किया ऐलान, जानें स्क्वॉड, कब-कब होंगे मुकाबले

Highlights यूएई, नीदरलैंड, नामीबिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज,आयरलैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे सुपर 12 में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा ICC T20 विश्व कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा पहले ही कर दी गई है। 16 अक्टूबर से शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा।

ICC T20 World Cup 2022:आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 16 टीम एक-दूसरे को टक्कर देंगे। विश्व कप की शुरुआत श्रीलंका और नामीबिया मैच से है। फाइनल 13 नवंबर को एमसीजी में आयोजित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान टीम 23 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे।

असली जंग 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। जब सुपर 12 के मैच शुरू हो जाएंगे। 8 टीम सीधे सुपर 12 के लिए क्वालीफाई किया है। विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल पहली बार विश्व कप पर कब्जा किया था। विश्व कप के लिए सभी 16 टीमों पर एक नज़र डालते हैं।

All participating teams have announced their squads for the upcoming ICC Men’s #T20WorldCup 👀



Check them out 👇https://t.co/AMmXXtuHSc