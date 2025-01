ICC ODI team of the year 2024: आईसीसी वनडे टीम में कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं, पाकिस्तान-अफगानिस्तान के 3-3 और श्रीलंका के 4 खिलाड़ी को जगह, देखें लिस्ट

Highlights ICC ODI team of the year 2024: श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ तीन वनडे मैच खेले और तीनों मैच हार का सामना करना पड़ा। ICC ODI team of the year 2024: अयूब ने नौ मैच खेले और 64 की औसत से 515 रन बनाए। ICC ODI team of the year 2024: रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 11 मैचों में 531 रन बनाए हैं।

ICC ODI team of the year 2024: भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को वर्ष 2024 की आईसीसी पुरुष वनडे टीम की घोषणा की है। एक भी भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई, दक्षिण अफ्रीकी या इंग्लैंड खिलाड़ी शामिल नहीं किया गया है। टीम में चार श्रीलंकाई, तीन पाकिस्तानी और दो अफगानी प्लेयर हैं। 2024 में टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ तीन वनडे मैच खेले और तीनों मैच हार का सामना करना पड़ा। टीम के ओपनर पाकिस्तान के सईम अयूब और अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज़ हैं।

जहां अयूब ने नौ मैच खेले और 64 की औसत से 515 रन बनाए, वहीं गुरबाज़ ने 11 मैचों में 531 रन बनाए हैं। श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसांका तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। उन्होंने 12 मैचों में 106 की जबरदस्त औसत के साथ 694 रन बनाए। मध्य क्रम की जिम्मेदारी श्रीलंका के कप्तान चैरिथ असलांका को सौंपी गई। 17 मैचों में 742 रन बनाए हैं।

वह टीम का नेतृत्व भी करेंगे। विकेटकीपर कुसल मेंडिस हैं, जिन्होंने पिछले साल 17 मैचों में 742 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज के शारफेन रदरफोर्ड भी टीम में फिनिशर के रूप में जगह बनाते हुए शामिल हुए हैं। उन्होंने नौ मैचों में 120 की स्ट्राइक रेट और 106 की शानदार औसत के साथ 429 रन बनाए हैं। पूरे साल 12 मैचों में 17 विकेट लिए।

एक और श्रीलंकाई खिलाड़ी इस सूची में शामिल है, क्योंकि वानिंदु हसरनागा ने 10 मैचों में 7/19 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े के साथ 26 विकेट लिए हैं। टीम में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की पाकिस्तानी पेस जोड़ी भी है। अफरीदी ने जहां छह मैचों में 15 विकेट लिए, वहीं रऊफ ने आठ मैचों में 13 विकेट लिए। अफगान किशोर ऑफ स्पिनर अल्लाह ग़ज़नफ़र 11 मैचों में 21 विकेट लेकर शामिल हैं।