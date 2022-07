ICC ODI Rankings: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज को झटका, दूसरे पायदान पर पहुंचे, हार्दिक ने किया कमाल, टॉप टेन में, देखें लिस्ट

Highlights हार्दिक पंड्या हरफनमौलाओं की सूची में 13 पायदान चढ़कर आठवें स्थान पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट से अपना शीर्ष स्थान खो दिया है। युजवेंद्र चहल गेंदबाजों की रैंकिंग में चार पायदान के फायदे से 16वें स्थान पर हैं।

ICC ODI Rankings: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद पिछले हफ्ते नंबर एक गेंदबाज का स्थान हासिल किया था, बुधवार को जारी नवीनतम आईसीसी रैंकिंग के अनुसार न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट से अपना शीर्ष स्थान खो दिया है।

ICC ने कहा कि बुमराह को मैनचेस्टर में सीरीज के निर्णायक अंतिम वनडे से आराम देने का भारत का फैसला उनके खिलाफ काम कर गया। बुमराह के अलावा अधिकांश अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने ICC रैंकिंग में बढ़त हासिल की। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल गेंदबाजों की रैंकिंग में चार पायदान के फायदे से 16वें स्थान पर हैं।

