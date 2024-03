ICC RANKINGS: टीम इंडिया की बादशाहत, टेस्ट, वनडे और टी-20 में बनी नंबर-1 टीम, WTC में भी पहले पायदान पर

Highlights टीम इंडिया की बादशाहत, टेस्ट, वनडे और टी-20 में बनी नंबर-1 टीम आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भी पहले पायदान पर यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला

ICC MEN'S TEAM RANKINGS: इंग्लैंड को पारी और 64 रन से करारी शिकस्त देने के साथ ही भारतीय टीम ने आईसीसी रैंकिंग्स में भी अपना जलवा बना दिया है। टीम इंडिया अब दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम है। यही नहीं भारतीय टीम अब टेस्ट के साथ-साथ वनडे और टी-20 में भी पहले नंबर पर है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भी टीम इंडिया सबसे ज्यादा अंकों के साथ पहले पायदान पर है।

Top of the #WTC25 standings and now No.1 on the ICC Test Team Rankings 👏 More as India rise to the top 👇 #INDvENG https://t.co/LmgSHWNHsq

धर्मशाला में खेला गया पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच तीन दिन में ही समाप्त हो गया। भारत ने इंग्लैंड के 218 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 477 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर 259 रन की बढ़त ली। लेकिन इंग्लैंड की टीम 195 पर सिमट गई। यह मैच भारतीय दिग्गज आर अश्विन का 100वां टेस्ट मैच था। अपने 100वें मैच की दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए। मैच में अश्विन ने 9 विकेट लिए।

कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच और यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। इंग्लैंड की पहली पारी में कुलदीप ने 5 विकेट लिए थे। जब दूसरी पारी में बेन स्टोक्स की टीम मैदान पर उतरी तो अश्विन ने कहर बरपाया। अश्विन ने शुरू से ही इंग्लैंड पर कर बरपाया। उन्होंने एक बार फिर इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट (02) को नहीं टिकने दिया। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज पिछले मैचों में भी अश्विन के सामने संघर्ष करता हुआ नजर आया था। अश्विन ने जैक क्रॉली (0) के लिए लेग स्लिप लगाई। उनकी गेंद इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर लेग स्लिप में खड़े सरफराज खान के सुरक्षित हाथों में चली गई। अश्विन ने ओली पोप (19) के रूप में अपना तीसरा विकेट लिया।

इस शानदार जीत के बाद बीसीसीआई की तरफ से एक बड़ी घोषणा भी की गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 9 मार्च को टीम इंडिया के लिए 'टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना' शुरू करने की घोषणा की। एक सीज़न में 50 प्रतिशत से अधिक मैचों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को प्रोत्साहन के रूप में प्रति मैच ₹30 लाख अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, जबकि 75 प्रतिशत से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को प्रति मैच अतिरिक्त ₹45 लाख का भुगतान किया जाएगा।

I am pleased to announce the initiation of the 'Test Cricket Incentive Scheme' for Senior Men, a step aimed at providing financial growth and stability to our esteemed athletes. Commencing from the 2022-23 season, the 'Test Cricket Incentive Scheme' will serve as an additional… pic.twitter.com/Rf86sAnmuk