आईसीसी टी20 विश्व कपः ट्रॉफी जीते 11 साल हो गए, कप्तान रोहित शर्मा ने कहा- हमें वही नतीजे मिलेंगे, जो हम चाहते हैं, कप जीते इतने दिन हो गए...

Highlights खुद को शांतचित्त और संयमित रख सकेंगे तो हमें वही नतीजे मिलेंगे जो हम चाहते हैं। 12 महीने पहले पिछले टी20 विश्व कप में टीम की अगुआई विराट कोहली ने की थी। कप्तान रोहित का 2022 टी20 विश्व कप पहला आईसीसी टूर्नामेंट है।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: भारत को पिछली विश्व कप ट्रॉफी जीते 11 (2011 वनडे विश्व कप) साल हो गए हैं और कप्तान रोहित शर्मा अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया में खिताब अपनी झोली में डालने के लिये काफी चीजें सही तरीके से करनी होंगी।

भारतीय टीम ने आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) में अंतिम खिताब 2013 में चैम्पिंयस ट्राफी में हासिल किया था। रोहित ने ‘बीसीसीआई डॉट टीवी’ पर पोस्ट किये गये एक वीडियो में कहा, ‘‘अगर खिलाड़ी मैच के दौरान खुद को शांतचित्त और संयमित रख सकेंगे तो हमें वही नतीजे मिलेंगे जो हम चाहते हैं।

विश्व कप जीते इतने दिन हो गये हैं। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य और सोच प्रक्रिया विश्व कप जीतने की है लेकिन हम यह भी जानते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिये हमें काफी चीजें सही करने की जरूरत होगी। इसलिये हमारे लिये एक समय में एक चीज करना अहम होगा और प्रत्येक टीम पर ध्यान लगाने का होगा जिससे हम भिड़ेंगे और यह भी कि हम सेमीफाइनल या फाइनल्स के बारे में नहीं सोचें।’’

बतौर कप्तान रोहित का 2022 टी20 विश्व कप पहला आईसीसी टूर्नामेंट है। 12 महीने पहले पिछले टी20 विश्व कप में टीम की अगुआई विराट कोहली ने की थी। रोहित ने कहा, ‘‘टीम की कप्तानी करना बड़े सम्मान की बात है। कप्तान के तौर पर यह मेरा पहला विश्व कप है इसलिये मैं इसके बारे में काफी उत्साहित हूं। यहां आना और कुछ विशेष करना शानदार मौका है। ’’

