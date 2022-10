टी20 विश्व कपः इंग्लैंड को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज टखने की चोट के कारण बाहर, ये खिलाड़ी हो सकता है शामिल

Highlights पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के अभ्यास मैच से पहले क्षेत्ररक्षण अभ्यास दौरान चोट लगी थी। 28 की औसत और 7.8 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड को अपना पहला मैच शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है।

ICC Men’s T20 World Cup 2022: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टोप्ले टी 20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। इनकी जगह दो तेज गेंदबाज टायमल मिल्स और रिचर्ड ग्लीसन शामिल हो सकते हैं। लंकाशायर के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड को बुलाया गया है।

ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के अभ्यास मैच से पहले क्षेत्ररक्षण अभ्यास दौरान चोट लगी थी। तेज गेंदबाज इस साल छोटे फॉर्म में इंग्लैंड के बेहतर गेंदबाजों में से एक रहे हैं, जिन्होंने 28 की औसत और 7.8 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट लिए हैं। मिल्स ने अपने टी20 करियर में 198 विकेट लिए हैं।

JUST IN: Reece Topley has been ruled out of the ongoing #ICCT20WorldCup due to an ankle injury. pic.twitter.com/0KPneNQe1q — Cricbuzz (@cricbuzz) October 19, 2022

उन्होंने पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात में टी 20 विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 15 से अधिक की औसत से सात विकेट हासिल किए थे। इंग्लैंड के पाकिस्तान के खिलाफ सोमवार को खेले गए आखिरी अभ्यास मैच से पूर्व ब्रिसबेन में क्षेत्ररक्षण का अभ्यास करते समय इस 28 वर्षीय गेंदबाज का टखना मुड़ गया था।

News we didn't want to bring you.



Reece Topley has been ruled out of the #T20WorldCup



We are all gutted for you and we are all here for you, Toppers ❤️



More here: https://t.co/KdJWsh3VWApic.twitter.com/gVofwSQnNf — England Cricket (@englandcricket) October 19, 2022

स्काई स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार वह अब मुख्य टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। स्कैन से पता चला है कि उनकी चोट गंभीर है। इंग्लैंड को अपना पहला मैच शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। उसके रिजर्व खिलाड़ियों में दो तेज गेंदबाज टायमल मिल्स और रिचर्ड ग्लीसन शामिल हैं।

Is anyone else feeling sick about the Reece Topley news? The guy can't catch a break and deserved his moment on the big stage 💔



He's a fighter and still young so he'll be back 💪💪💪 pic.twitter.com/XMKzqtJf0J — England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) October 19, 2022

मिल्स ने पांव की चोट के कारण अगस्त से कोई मैच नहीं खेला है लेकिन उन्हें टोप्ले की जगह मुख्य टीम में जगह मिलने की संभावना है। टोप्ले 2022 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने 16 मैचों में 17 विकेट हासिल किए हैं।