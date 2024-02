ICC Men's Test Bowler rankings: टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बने जसप्रीत बुमराह, टॉप 10 की लिस्ट देखें

Highlights ICC Men Test Bowler rankings: नंबर-1 पायदान पर पहुंचे जसप्रीत बुमराह ICC Men Test Bowler rankings: बुमराह नंबर 1 पर 881 अंकों के साथ हैं ICC Men Test Bowler rankings: दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह ने 9 विकेट लिए

ICC Men Test Bowler rankings: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराहआईसीसी पुरुष टेस्ट गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर कब्जा कर लिया है। बुमराह नंबर 1 पर 881 अंकों के साथ हैं। मालूम हो कि बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ विजाग में खेले गए दूसरे टेस्ट में

शानदार गेंदबाजी की थी। बुमराह ने मैच में 9 विकेट लिए।

Boom Boom Bumrah is number one ranked test bowler. He is the best fast bowler in international cricket right now without any doubt. #Bumrah pic.twitter.com/FsNz47PBB1

जिसके दम पर बुमराह की रैकिंग में सुधार हुआ। दूसरी तरफ भारत ने 106 रनों से इंग्लैंड पर जीत हासिल कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ले आए। यह पहली बार है कि बुमराह ने रैकिंग में पहली पायदान हासिल की है। 30 साल के बुमराह ने अपने टेस्ट के 34 मैचों में अब तक 10 बार पांच विकेट लिए।

Jasprit Bumrah becomes the No. 1 ranked ICC Test Bowler in the world.



‣ First Indian fast bowler to achieve this feat.

‣ First bowler in history to achieve the No. 1 spot in all 3 formats. #Bumrah#CricketTwitterpic.twitter.com/5thkcMmqrR