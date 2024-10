ICC Hall of Fame 2024: भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर?, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नीतू डेविड, देखें लिस्ट

Highlights हॉफ ऑफ फेम में शामिल होने वाली देश की दूसरी महिला क्रिकेटर बनीं। एबी डिविलियर्स और एलिस्टेयर कुक को भी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। 47 साल की नीतू 141 विकेट के साथ भारत की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज हैं।

ICC Hall of Fame 2024: टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी (53 रन पर आठ विकेट) करने वाली भारत की पूर्व स्पिनर नीतू डेविड बुधवार को आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) हॉफ ऑफ फेम में शामिल होने वाली देश की दूसरी महिला क्रिकेटर बनीं। भारतीय महिला टीम की चयन समिति की मौजूदा अध्यक्ष नीतू को पूर्व कप्तान डाइना इडुल्जी को शामिल किए जाने के एक साल बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। बाएं हाथ की स्पिनर नीतू ने भारत के लिए 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच (10 टेस्ट और 97 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय) खेले।

Three legends of the game unveiled as the newest ICC Hall of Fame inductees 🏅🏅🏅



More ⬇https://t.co/0JjbprOoYP