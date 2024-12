ICC Awards 2024: आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामांकित खिलाड़ी?, यहां देखिए खिलाड़ियों और विभिन्न श्रेणियों की पूरी सूची...

Highlights ‘आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार’ के लिए नामांकित किया गया है। महिला सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी आईसीसी पुरस्कार की दौड़ में शामिल रहेंगी। लॉरा वोल्वार्ड्ट, चामरी अटापट्टू और अनाबेल सदरलैंड अनुभवी क्रिकेटर हैं।

ICC Awards 2024: ब्लॉकबस्टर क्रिकेट सीजन 2024 समाप्त होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने वार्षिक आईसीसी पुरस्कारों में नामांकित खिलाड़ियों (पुरुष और महिला) की सूची जारी कर दी है। खेल के सितारों का जश्न मनाने के लिए हर साल पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। नौ श्रेणियों के साथ दुनिया भर के प्रशंसक विजेताओं का फैसला करने के लिए अपना वोट डालते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को इस सत्र में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने और भारत की टी20 विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ‘आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार’ के लिए नामांकित किया गया है। अर्शदीप सम्मान के लिए पाकिस्तान के बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे।

ICC Awards 2024: आईसीसी पुरस्कार 2024 के लिए नामांकित खिलाड़ियों और विभिन्न श्रेणियों की पूरी सूची-

आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर-

वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)

अजमतुल्लाह उमरजई (अफगानिस्तान)

कुसल मेंडिस (श्रीलंका)

शेरफेन रदरफोर्ड (वेस्टइंडीज)

आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर-

लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)

चामरी अटापट्टू (श्रीलंका)

स्मृति मंधाना (भारत)

अनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया)

ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर-

अर्शदीप सिंह (भारत)

सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)

बाबर आजम (पाकिस्तान)

ट्रैविस हेड (ऑस्ट्रेलिया)

ICC महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर-

चामरी अटापट्टू (श्रीलंका)

मेली केर (न्यूजीलैंड)

ओर्ला प्रेंडरगैस्ट (आयरलैंड)

लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)

आईसीसी इमर्जिंग मेन्स वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर-

सईम अयूब (पाकिस्तान)

कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका)

शमर जोसेफ (वेस्टइंडीज)

गस एटकिंसन (इंग्लैंड)

आईसीसी वर्ष की उभरती महिला क्रिकेटर-

श्रेयंका पाटिल (भारत)

सास्किया हॉर्ले (स्कॉटलैंड)

एनेरी डर्कसेन (दक्षिण अफ्रीका)

फ्रेया सार्जेंट (आयरलैंड)।

भारत की स्टाइलिश महिला सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना भी आईसीसी पुरस्कार की दौड़ में शामिल रहेंगी जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर’ के लिए नामांकित किया गया है। लॉरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका), चामरी अटापट्टू (श्रीलंका) और अनाबेल सदरलैंड (ऑस्ट्रेलिया) अन्य अनुभवी क्रिकेटर हैं।

जो इस पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप ने बारबाडोस में भारत की टी20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 18 मैचों में 13.5 के औसत से 36 विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में वर्ष का समापन किया।

भुवनेश्वर कुमार के 2022 में 37 विकेट के बाद एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय में किसी भारतीय तेज गेंदबाज का यह दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अर्शदीप ने टी20 विश्व कप में 17 विकेट लिए और टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी के साथ बराबरी पर रहे।

उनका सबसे यादगार प्रदर्शन फाइनल में रहा जिसमें उन्होंने एडेन मार्क्रम और क्विंटन डी कॉक जैसे मुख्य खिलाड़ियों को जल्दी आउट कर दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किल पैदा की। 19वें ओवर में उन्होंने सिर्फ चार रन दिए जिससे भारत की जीत तय हो गई। बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज मंधाना ने 12 पारियों में 61.91 की शानदार औसत और 96.99 की स्ट्राइक रेट से 743 रन बनाए और एक विकेट भी लिया।

28 वर्षीय मंधाना ने जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेंगलुरु में दो शतक लगाकर 2024 में अपने शानदार अभियान की शुरुआत की। इसके बाद साल के अंत में दो और शतक लगाकर दिसंबर तक अच्छी फॉर्म में रहीं। मंधाना ने जून में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन पारियों में कुल 343 रन बनाए और ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ रहीं।

उन्होंने अपना तीसरा शतक आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पूरा होने के ठीक बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की घरेलू श्रृंखला के अंतिम मैच में 100 रन बनाकर लगाया। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की श्रृंखला के अंतिम मैच में उन्होंने एक और शतक लगाया। हालांकि यह शतक टीम के काम नहीं आया और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3-0 से श्रृंखला अपने नाम कर ली।

मंधाना का सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला प्रदर्शन भारत की घरेलू श्रृंखला के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया, जब उन्होंने शतक बनाया और एक महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम को चार विकेट से जीत दिलाने में मदद की। आईसीसी पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा जनवरी 2025 के अंत में की जाएगी।