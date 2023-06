ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: जिम्बाब्वे एक कदम दूर!, विलियम्स का धमाका, सुपर सिक्स चरण में ओमान को 14 रन से हराया, छह अंक के साथ पहले पायदान पर

Highlights 50 ओवर के महासमर के एक कदम करीब पहुंच गया। विलियम्स की शानदार फॉर्म जारी रही। मेजबान टीम जिम्बाब्वे के अब सुपर सिक्स चरण में छह अंक हो गये हैं जबकि चार अंक उसे ग्रुप चरण से मिले थे।

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: सीन विलियम्स के लगातार दूसरे शतक से जिम्बाब्वे ने गुरुवार को यहां आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर के सुपर सिक्स चरण में ओमान पर 14 रन की जीत दर्ज की जिससे वह भारत में होने वाले 50 ओवर के महासमर के एक कदम करीब पहुंच गया।

Zimbabwe continue their winning streak to start the Super Six stage with an important win 😍#CWC23 | #ZIMvOMA: https://t.co/Q8Wfk9rOEspic.twitter.com/EDrkugEHvX — ICC (@ICC) June 29, 2023

जिम्बाब्वे ने यहां अपने पहले मैच में ग्रुप ए के प्रदर्शन को जारी रखते हुए ओमान को पराजित किया जिसमें विलियम्स की शानदार फॉर्म जारी रही। ग्रुप चरण में चारों मैच जीतने वाली मेजबान टीम जिम्बाब्वे के अब सुपर सिक्स चरण में छह अंक हो गये हैं जबकि चार अंक उसे ग्रुप चरण से मिले थे।

A brilliant 142 to give Zimbabwe a winning score 💪



Sean Williams is the @aramco#POTM for his spectacular hundred! 🎖#ZIMvOMA | #CWC23pic.twitter.com/Yh0w6JGZ7W — ICC (@ICC) June 29, 2023

ओमान ने कश्यप प्रजापति (103 रन) के शतक से 333 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी जोर लगाया लेकिन टीम 50 ओवर में नौ विकेट पर 318 रन ही बना सकी। जिम्बाब्वे ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद विलियम्स के 142 रन (103 गेंद) से सात विकेट पर 332 रन बनाये। विलियम्स अभी तक टूर्नामेंट की पांच पारियों में तीन शतक जड़ चुके हैं और एक 91 रन की पारी खेल चुके हैं।