ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023: कल कौन मारेगा बाजी, श्रीलंका के सामने नीदरलैंड, जानें दोनों टीम के बारे में, कहां देख सकते हैं मैच

ICC Cricket World Cup Qualifiers 2023 Sri Lanka vs Netherlands, Final 9th July: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2023 का फाइनल मुकाबला कल (9 जुलाई) खेला जाएगा। श्रीलंका के सामने नीदरलैंड की टीम है। श्रीलंका पहले ही विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित कर चुका है।

दो बार का चैंपियन वेस्टइंडीज पहली बार भारत में अक्टूबर-नवंबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में नहीं खेलेगा। श्रीलंका ने इस तरह से सुपर सिक्स में अपने पांचों मैच जीते। वह रविवार को होने वाले फाइनल में विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम नीदरलैंड से भिड़ेगा।

सुपर सिक्स चरण के अपने 5 मैचों में 3 जीत और 2 हार के साथ नीदरलैंड आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2023 सुपर सिक्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। टीम के 6 अंक हैं। विक्रमजीत सिंह 87 की स्ट्राइक रेट से 313 रन के साथ नीदरलैंड के लिए शीर्ष रन-स्कोरर हैं। उन्होंने 3 छक्के और 35 चौके लगाए हैं।

स्कॉट एडवर्ड्स ने भी 113 की स्ट्राइक रेट से 313 रन बनाए हैं। बास डी लीडे नीदरलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने 22 की औसत और 5.66 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट लिए हैं। सुपर सिक्स चरण के अपने 5 मैचों में जीत के साथ श्रीलंका आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2023 सुपर सिक्स अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर है।

टीम के 10 अंक हैं। पथुम निसांका 89 की स्ट्राइक रेट से 394 रन के साथ श्रीलंका के लिए शीर्ष रन-स्कोरर हैं। उन्होंने 52 चौके लगाए हैं। दिमुथ करुणारत्ने ने भी 88 की स्ट्राइक रेट से 369 रन बनाए हैं। वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने 12 की औसत और 5.15 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 20 विकेट लिए हैं।

जानें दोनों टीम के बारे में (श्रीलंका बनाम नीदरलैंड 2023)-

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, दुशान हेमंथा, वानिंदु हसरंगा, सदीरा समरविक्रमा, चमिका करुणारत्ने, लाहिरू कुमारा, दुष्मंथा चमीरा, कासुन राजिथा, महीश थिकशाना, मथीशा पथिराना।

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), मैक्स ओ'डॉड, विक्रमजीत सिंह, माइकल लेविट, वेस्ले बर्रेसी, बास डी लीडे, नूह क्रॉस, तेजा निदामानुरु, शारिज़ अहमद, साकिब जुल्फिकार, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, क्लेटन फ्लॉयड, रयान क्लेन , विवियन किंग्मा।

श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को आठ विकेट से करारी शिकस्त दी

ऑफ स्पिनर महीश तीक्ष्णा की शानदार गेंदबाजी और सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका के लगातार दूसरे शतक की मदद से श्रीलंका ने विश्वकप क्वालीफायर के सुपर सिक्स के अपने अंतिम मैच में वेस्टइंडीज को 34 गेंद शेष रहते हुए आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर अपना विजय अभियान जारी रखा।

कैरेबियाई टीम में प्रेरणा की कमी दिखी जिससे श्रीलंका ने मुकाबले को एकतरफा बना दिया। वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने के बाद 48.1 ओवर में 243 रन पर आउट हो गई। उसकी तरफ से कीसी कार्टी ने सर्वाधिक 87 रन बनाए। श्रीलंका के लिए तीक्ष्णा ने 34 रन देकर चार जबकि दासुन हेमंता ने 49 रन देकर दो विकेट लिये।

पाथुम निसांका ने इसके बाद 113 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 104 रन बनाये। उन्होंने दिमुथ करुणारत्ने (83) के साथ पहले विकेट के लिए 190 रन की साझेदारी करके मजबूत नींव रखी जिससे श्रीलंका ने 44.2 ओवर में दो विकेट पर 244 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। कुसाल मेंडिस 34 और सदीरा समरविक्रमा 17 रन बनाकर नाबाद रहे।