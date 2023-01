ICC Team of the year: आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, भारतीय खिलाड़ी को कमान, टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी शामिल, देखें लिस्ट

Highlights आईसीसी टीम ऑफ द ईयर में 11 उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को जगह मिली है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है।

ICC Team of the year: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) 2022 की साल की सर्वश्रेष्ठ वनडे अंतरराष्ट्रीय टीम की घोषणा की गई है। पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को कप्तान बनाया गया है। टीम में इंडिया के दो खिलाड़ी शामिल हैं। श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को जगह मिली है। दोनों टीम में 5 खिलाड़ी शामिल हैं।

🇮🇳 x 3

🇿🇦 x 3

🇦🇺 x 2

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 x 2

🇳🇿 x 1



